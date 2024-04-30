蒼蠅滿天飛！桃園內定國小「餐桶內也有」 疑鄰近焚化爐歲修影響

桃園中壢內定國小昨校內出現大量蒼蠅，不僅教室內四處亂竄、午餐餐桶內也有死掉蒼蠅，有家長認為校方不積極作為。內定國小校長張彩雲表示，昨致電給鄰近的欣榮焚化爐，對方已清消，校方除買捕蠅紙放置，也提前關窗開冷氣，並加強餐具衛生整潔校方緊急查明原因。欣榮企業股份有限公司表示，現狀歲修檢視過關，廠方都有固定在實施消毒作業，雖未翻攪垃圾，但天氣悶熱也難免可能產生蒼蠅，不確定是不是廠方這邊飛出去，不過會持續定期針對周遭環境觀察及消毒。

欣榮焚化爐自4月15日起至7月雙爐整修，不過鄰近焚化爐的中壢內定國小有家長反映，學校教室不開冷氣蒼蠅滿天飛，廚房、圖書館也都有，午餐菜桶也發現蒼蠅，校內化糞池逾時不清理，校方沒有積極處理。

張彩雲表示，昨天一到校就發現出現許多蒼蠅，校方積極尋找原因，並添購捕蠅紙黏蒼蠅。因打開餐桶的熱氣讓蒼蠅掉落進餐桶，請學生不要食用，今也請廚房將餐具用塑膠袋包好，學生使用前再次用熱水燙過，而校方原先是5月才開冷氣，今也請各班關閉門窗提前開冷氣。

至於有人認為是校內化糞池造成，張彩雲說，化糞池都有定期清理，懷疑是因為焚化爐歲修，加上前幾天都下大雨突然出太陽天氣悶熱影響，致電欣榮對方也有清消。今天蒼蠅狀況少很多，校方並未不積極作為，不過找出原因需要時間，都有在解決。

欣榮企業股份有限公司表示，現狀歲修檢視過關，廠方都有固定在實施消毒作業，雖未翻攪垃圾，但天氣悶熱也難免可能產生蒼蠅，不確定是不是廠方這邊飛出去，持續定期針對周遭環境觀察及消毒，今天觀察蒼蠅沒像昨天來的多，會將環境衝擊將到最低。

環保局回應，欣榮焚化廠目前雙爐停爐，停爐期間貯坑為密閉空間，並水封及投藥消毒，以確保環境衛生，停爐期間雖無垃圾車進場作業，欣榮焚化廠仍不定期清洗場內及洗掃街作業，以維護周邊環境，會持續觀察。