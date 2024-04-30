桃園又無預警2度停電 八德、大溪5094戶受影響

桃園市又無預警停電了，八德區下午2時先是不明原因造成2997戶停電，2時6分松樹一次變電所EL25饋線又發生跳脫事故，造成八德區和大溪區2097戶停電。台電人員正全力搶修中。二次停電影響戶數共5094戶。

下午2時的停電範圍包括八德區大義街、介壽路、介壽路一段、自強街、忠勇二街、忠勇西街、忠勇街、東勇二路、青溪一街、瑞泰街、義勇街、福豐南街一帶，共有2997戶受影響，2時01分台電轉供復電，2586戶已修復，剩餘411戶預估會在下午5時前復電。

不過事隔不久，2時6分松樹一次變電所EL25饋線又發生跳脫事故，導致八德區大火房街、大車路、山下店、山下街、中山路、竹圍里、金城街、長興路、崁頂路、魚池街、愛國巷、新興路、霄裡路、興仁里、興豐路一帶，和大溪區仁善里、南興里、埔頂路一至二段一帶共2097戶停電。

台電搶修後，目前931戶恢復供電，剩餘1166戶預估下午4時6分恢復供電，台電人員已到現場搶修，事故原因也查明中。