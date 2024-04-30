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「苗栗金選」徵選起跑 將透過推薦制度強化品牌形象

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為提升縣內特色物產的整體知名度及品牌形象，將辦「苗栗金選」徵選，邀產官學專家組評審團，以苗栗十大年度好食、十大年度好物、十大年度好店3大獎項為主，每組選出10個店家，另外也將選出3件評審團大獎，盼透過「苗栗金選」品牌推薦制度，建構讓消費者買得開心、吃得安心的優質在地好物金選品牌。

縣府上午開記者會宣傳「苗栗金選」品牌徵選，縣長鍾東錦和觀光協會、鄉鎮長及議員、農會幹部多人參加，宣布「苗栗金選」徵選開跑，會場也安排多家優質特色店家設攤展示；徵選活動以縣內在地特色伴手禮、特色產品與特色店家為對象，縣府鼓勵更多優質店家及產品參加徵選，即日起受理報名到5月底。

評選團遴選出的33個苗栗金選獎項，獲選店家可獲縣府認證貼紙、特色好物書刊及多元行銷推廣資源挹注，共同強化「苗栗金選」品牌知名度。此外，也將針對入選店家進行網路人氣票選，以網路投票方式選出民眾心中的人氣大賞獎。

苗栗文觀局長林彥甫指出，苗栗擁有多元且豐富的物產與特色人文，辦理「苗栗金選」盼吸引更多人來苗栗，感受在地特色產業與人文風情的魅力，藉以帶動苗栗縣產業及觀光整體經濟效益。為讓縣內各鄉鎮店家知悉並踴躍報名，近日將分別在縣立圖書館、竹南鎮立圖書館、大湖農會及南庄遊客中心辦理4場說明會，說明徵選機制；相關訊息可至苗栗文觀局官網、苗栗文化觀光旅遊網查詢。

苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局長林彥甫說明「苗栗金選」品牌徵選活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局長林彥甫說明「苗栗金選」品牌徵選活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理「苗栗金選」品牌徵選，會場並邀多家特色商店設攤展示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為提升縣內特色物產的整體知名度及品牌形象，將辦「苗栗金選」品牌徵選。記者胡蓬生／攝影
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