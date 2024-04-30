「苗栗金選」徵選起跑 將透過推薦制度強化品牌形象

苗栗縣政府為提升縣內特色物產的整體知名度及品牌形象，將辦「苗栗金選」徵選，邀產官學專家組評審團，以苗栗十大年度好食、十大年度好物、十大年度好店3大獎項為主，每組選出10個店家，另外也將選出3件評審團大獎，盼透過「苗栗金選」品牌推薦制度，建構讓消費者買得開心、吃得安心的優質在地好物金選品牌。

縣府上午開記者會宣傳「苗栗金選」品牌徵選，縣長鍾東錦和觀光協會、鄉鎮長及議員、農會幹部多人參加，宣布「苗栗金選」徵選開跑，會場也安排多家優質特色店家設攤展示；徵選活動以縣內在地特色伴手禮、特色產品與特色店家為對象，縣府鼓勵更多優質店家及產品參加徵選，即日起受理報名到5月底。

評選團遴選出的33個苗栗金選獎項，獲選店家可獲縣府認證貼紙、特色好物書刊及多元行銷推廣資源挹注，共同強化「苗栗金選」品牌知名度。此外，也將針對入選店家進行網路人氣票選，以網路投票方式選出民眾心中的人氣大賞獎。