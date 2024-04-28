吸引許多鳥類駐足 竹市溪埔子人工濕地官網下月上線

新竹市「溪埔子人工濕地」去年3月通過環境部審查認證成為竹市首座以人工濕地為主題的戶外環境教育場所，市府今宣布，5月1日將推出溪埔子人工濕地官方網站 ( https://xipuzi.hccepb.gov.tw )。民眾可透過網站了解淨化水質及生態保育的重要性，並針對學齡對象及ㄧ般民眾設計三套環境教育活動課程，包括親近生態綠色廊道溪埔子濕地、向濕地問好：最「淨」好嗎及野「態」美，由專業人士進行導覽服務，認識濕地生態豐富多樣性。

環保局表示，溪埔子人工濕地位於頭前溪溪州橋下游200公尺高灘地，占地12公頃，採重力流將家庭汙水引進溪埔子排水系統，運用水生植物及河川淨化能力，讓汙水淨化後排入頭前溪，每年可處理家庭生活污水水量達474萬5000公噸，可削減生化需氧量86.5公噸、懸浮固體物103.9公噸、氨氮8.8公噸，實踐淨零綠生活及節能減碳，打造「幸福友善、宜居永續」的城市。

環保局表示，溪埔子人工濕地以自然生態與水質保護為重點，結合聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG6清潔飲水與衛生設施、SDG15陸域生態，民眾除可親臨現場的三套環境教育課程外，濕地場域內亦有建立自導式解說牌，讓民眾可以自主學習，體驗濕地生態環境。去年共辦理10場次課程、3場次參觀導覽服務，共計255人次參訪，深受民眾肯定與讚譽。