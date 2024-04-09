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桃園購物節成效雪崩式下滑！今年不續辦 藍議員傻眼了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園購物節舉辦多年，去年消費登錄金額卻只剩40億元，遠輸給台中和台南，不分藍綠議員都批評成效不佳。圖／桃園市經發局提供
桃園購物節舉辦多年，去年消費登錄金額卻只剩40億元，遠輸給台中和台南，不分藍綠議員都批評成效不佳。圖／桃園市經發局提供

桃園購物節舉辦多年，去年消費登錄金額卻只剩40億元，遠輸給台中和台南，不分藍綠議員都批評成效不佳。經發局長張誠今表示，因沒有預算，今年不續辦購物節。民代則批評市府不思檢討，直接取消活動卻沒有配套，無助提振經濟。

桃園市升格後舉辦多次購物節，其中，2021年大獎祭出2間好宅，6個月登錄金額逾150億元，但去年舉辦3個半月只剩40億元，成效雪崩式下滑。同時，台中購物節成效高達382億，台南購物節金額也破80億元。

議員楊朝偉表示，桃園購物節成效輸給台中市，市府應見賢思齊，思考如何擴大成效，沒想到經發局卻突然宣布今年不舉辦購物節，讓人相當訝異，只因成效不佳就直接停辦、不思檢討，根本無助桃園的商業環境。

議員李宗豪表示，去年購物節就有民眾直言獎項縮水、大獎不夠大，消費者選擇參加他處的購物節，導致成效不彰；市府辦理振興活動時，應該要有足夠誘因吸引民眾參與，避免經費花了卻達不到目的。

議員許家睿則建議，購物節停辦後，應將現有「金牌好店」評選活動「品牌再造」作為配套，調整計畫識別與名稱，辦理實體活動，才有機會推廣桃園。

經發局回應，桃園購物節的推行主要是為振興經濟，2021桃園購物節經費為災防金，2023桃園購物節則是用統籌分配款，因此今年未編列經費辦理桃園購物節。

經發局也解釋，2021年與2023年登錄金額差異主因，在於2021年最大獎項為2間市值千萬好宅，且登錄時間近6個月，時間較長；未來若復辦，將邀請桃園市企業一同挹注擴增抽獎品內容、加強宣傳管道，與其他縣市購物節做出區隔。

桃園 議員

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