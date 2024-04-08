新竹29歲女4個月經血流不停 就醫子宮竟長3公分瘜肉
新竹29歲未婚女子近4個月來經血量增加，經期結束仍然血流不止，雖服用調經藥，但症狀皆未改善。求診中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師吳秉忠，透過超音波及子宮鏡發現，她子宮腔內竟長了3公分瘜肉。醫師提醒，子宮內瘜肉恐導致不孕症，甚至演變成惡性腫瘤，因此一有症狀一定要盡速就醫，避免延誤病情。
吳秉忠指出，子宮瘜肉好發於30至60歲女性，以40至50歲發生率最高，具子宮瘜肉病史、多囊性卵巢症候群患者、長期接受女性荷爾蒙補充療法者、肥胖女性皆為高好發族群。除了控制體重外，應定期接受超音波健檢，並記錄月經周期，留意不規則的陰道出血。
醫師提醒，有些瘜肉會隨月經自然剝落排出，但有些則頑強存在於子宮腔內，造成不規則出血、經血量增加、並降低受孕率導致不孕症，少數情形甚至會變成惡性腫瘤。
吳秉忠表示，該名未婚女子經過醫病溝通，接受無創冷刀子宮鏡手術，手術約花10分鐘，手術結束後觀察1小時即返家休息，不需住院、隔天正常上下班，目前經期以及經血量已經恢復正常。
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