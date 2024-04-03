新竹共享機車 縣市公告試辦

共享機車已成民眾代步新選擇，新竹市政府近日公告共享機車試辦計畫，新竹縣政府也同步公告，縣、市各訂定上限500輛，歡迎業者申請，目標是未來可在大新竹地區互通、借還。竹市民代建議市府做好停車收費等配套規畫，避免衍生違停亂象。

市府交通處指出，竹市道路容量不足、車流量大易塞車，近年屢接獲市民反映盼引進共享機車服務，市長高虹安要求盡速推動試辦計畫，成為公共運輸接駁最後一哩路。

據了解，國內三家知名共享機車業者WEMO、iRent及GoShare過去都曾向竹市府洽談。交通處指出，基於各方面考量，業者未投入，目前時空背景改變，市府採開放態度，歡迎業者來共商推動計畫。

竹市府本月公告共享機車試辦計畫，規定試辦總數量上限500輛，營運以1年為期得申請展延；竹縣府交旅處也同步公告試辦共享機車計畫，上限相同，試辦區域為竹北市、竹東鎮、寶山鄉，若業者申請進駐新竹縣市，租借可互通。

議員施乃如表示，希望共享機車成為民眾接駁代步選擇，提醒市府做好配套；議員劉崇顯建議，同步擴大試辦機車格停車收費，才能讓共享機車有合法車格停，另希望市府建置電動機車專用車格，不僅讓共享機車停放，也可鼓勵民眾換車減少空汙。