聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹共享機車 縣市公告試辦

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

共享機車已成民眾代步新選擇，新竹市政府近日公告共享機車試辦計畫，新竹縣政府也同步公告，縣、市各訂定上限500輛，歡迎業者申請，目標是未來可在大新竹地區互通、借還。竹市民代建議市府做好停車收費等配套規畫，避免衍生違停亂象。

市府交通處指出，竹市道路容量不足、車流量大易塞車，近年屢接獲市民反映盼引進共享機車服務，市長高虹安要求盡速推動試辦計畫，成為公共運輸接駁最後一哩路。

據了解，國內三家知名共享機車業者WEMO、iRent及GoShare過去都曾向竹市府洽談。交通處指出，基於各方面考量，業者未投入，目前時空背景改變，市府採開放態度，歡迎業者來共商推動計畫。

竹市府本月公告共享機車試辦計畫，規定試辦總數量上限500輛，營運以1年為期得申請展延；竹縣府交旅處也同步公告試辦共享機車計畫，上限相同，試辦區域為竹北市、竹東鎮、寶山鄉，若業者申請進駐新竹縣市，租借可互通。

議員施乃如表示，希望共享機車成為民眾接駁代步選擇，提醒市府做好配套；議員劉崇顯建議，同步擴大試辦機車格停車收費，才能讓共享機車有合法車格停，另希望市府建置電動機車專用車格，不僅讓共享機車停放，也可鼓勵民眾換車減少空汙。

新竹 議員 高虹安

延伸閱讀

拜竹科所賜！新竹竹東擠下草屯成全台最大鎮 霸榜2個月「差距再拉大」

新竹縣定古蹟「九牧第」擬保存納入竹科區段徵收 見證竹東圳發展

新竹要有共享機車了！竹市府公告共享機車試辦計畫

竹市南區大塞車遭質疑沒作為 市府：改善措施將逐步推動

相關新聞

拜竹科所賜！新竹竹東擠下草屯成全台最大鎮 霸榜2個月「差距再拉大」

南投草屯2015年起躍升為「全台第一大鎮」，去年8月雖遭新竹竹東超車讓出「全台最大鎮」寶座，但只讓竹東開心1個月，9月又...

看見幸福台灣／「幸福城市第12站」桃園 友善生養 幸福宜居

少子化浪潮下，全台出生人口屢創新低，但根據內政部統計處資料顯示，桃園在去年5月年出生率達千分之8.03，為六都之首。桃園...

看見幸福台灣／桃園市長張善政「四個好」 市民有感

桃園市長張善政上任一年多，不少政績讓市民有感，也在不同媒體民調獲得超過七成滿意度肯定，讓人好奇如何「幸福施政」？張善政說...

國民運動中心 龜山可望下半年開工

桃園市龜山區、龍潭區爭取國民運動中心多年未果，桃園區的桃園體育園區也無動靜，引發地方質疑。市府體育局昨回應，龍潭國運中心...

桃市敬老愛心卡 使用YouBike可研議

桃園市敬老愛心卡目前發行約33萬張，每張每月有800點，但僅2％長者用完，不分黨派議員昨建議擴大使用項目，如醫療院所掛號...

頭份中山市場封閉 內場攤商抗議

苗栗縣頭份市公有中山市場危樓拆除重建案引發攤商安置爭議，餘波未平，市公所前天封閉市場出入口，昨天仍有攤商持續營業，自治會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。