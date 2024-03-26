好消息！桃園棒球場改善進度99％ 最快這天可望開賽

樂天桃園棒球場因草皮生長速度不如預期，無法如期在3月底使用，市府持續趕工，目前各項工程都已在收尾階段。近日陽光充足，體育局樂觀看待，4月初中職將與樂天球團確認草皮生長狀況，若情況良好，樂天主場比賽可望順利於4月16日在桃園開打。

中職新球季將於30日開打，原訂樂天桃猿隊31日將在桃園棒球場舉辦主場開幕戰，但因優化改善工程尚未完工，加上球場草皮生長狀況不佳，無法如期開賽。儘管如此，市府仍持續加緊腳步，目前總工程進度為99%，其中，場地排水及噴灌改善99%、夜間照明系統優化100%、外野看台地坪及座椅更新98%。全數工程預計將於29日完工。

體育局長許彥輝今天表示，棒球場優化改善工程已邁入最後階段，市府將加緊監督，務求如期如質完成；4月初中職將與樂天球團舉行審查會議，確認草皮生長狀況，確認4月16、17日能否在樂天球場進行開幕賽；若草皮還需要再多一些日照時間，中職將再召開第二次審查會議，確認是否能於4月26至28日在桃園開賽。

體育局強調，為改善過去常被詬病的場地排水及噴灌系統問題，不僅採用美國大聯盟等級的紅土，還由美國大聯盟、日本東京巨蛋及韓國職棒球場技師，一同鋪設紅土區及壘包，使內野紅土區更加穩固並提升排水性，提供球場安全性。

外野看台地坪及座椅也全面更新，於燈柱與看臺間隙加強防水措施，夜間照明系統則全面更換為節能40%的LED燈，同時導入DMX照明控制系統，可配合球賽節奏提供舞台燈光效果，帶動觀賽氛圍，相信重啟後的球場將為球迷帶來驚喜。