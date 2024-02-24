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讓慢飛天使安心成長 竹縣增早療補助及線上申請

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣政府為減輕早療家庭的負擔，昨天宣布今年起提高交通費與療育費補助上限，一般戶及低收入戶最高補助分別增至4千元及6千元，並增加線上申請管道，希望陪伴「慢飛天使」安心成長。

縣府社會處指出，新竹縣約900個家庭申請早療補助，部分慢飛天使因家庭經濟因素，面臨療育頻率或是療育類別不足等，縣府決定今年起提高早療補助，早療低收入戶每人每月最高補助由5千元調整為6千元，非低收入戶每人每月最高補助由3千元調高為4千元，提供實質支持。

縣長楊文科說，早期療育為提供發展遲緩兒醫療、教育及社會福利等協助，減少其併發症及未來障礙程度，希望每個慢飛天使都能在0至6歲的黃金療育期接受早療，強化同齡兒童正常生活的能力。

為讓民眾申請更便利，縣府也增加線上申請管道，民眾可上「新竹縣智慧福利服務躍升平台」網站申辦「發展遲緩兒童早期療育補助」，依畫面指示填妥資料及上傳應附文件，即可一指完成申請。

社會處提醒，早期療育補助為每2個月受理1次，今年第一波開放申請時間為2月25日至3月8日，除了增加線上申請管道，也會持續受理郵寄或親自送件。

低收入戶 新竹 楊文科

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