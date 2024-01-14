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桃園南區3立委當選人謝票 齊聲謝鄉親承諾：把關國會

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨新科立委涂權吉（車上右）與牽手率車隊謝票，「感謝鄉親好朋友支持和賜票」。記者曾增勳／翻攝
國民黨新科立委涂權吉（車上右）與牽手率車隊謝票，「感謝鄉親好朋友支持和賜票」。記者曾增勳／翻攝

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桃園市第2 選區立委國民黨新科當選人涂權吉、順利連任的第3選區、第5選區立委國民黨當選人魯明哲呂玉玲今天上午帶領車隊展開選區全境謝票，3人車上不停麥克風廣播「感謝鄉親好朋友支持和賜票，未來在立院更加打拚」，沿途不少支持里長、鄉親燃放鞭炮祝賀，涂、魯、呂3組頻頻揮手感謝「會在國會更加努力把關」。

平鎮龍潭區的呂玉玲以8萬9372票成功4連霸連任，她上午率車隊從龍潭出發至平鎮，沿途不少支持者燃放鞭炮慶賀，廣播不停「謝謝鄉親好朋友的肯定與支持」，呂玉玲說，未來她會更加努力，在國會為人民把關及捍衛國家和平，期待未來中華民國更好，會彎腰傾聽在地聲音，為下一代打拚。

中壢選區的魯明哲以10萬2056票順利連任，他在牽手陪同下展開車隊謝票，廣播「感謝親長輩支持，以後為中壢 努力打拚」及揮手感謝賜票，不少支持者燃放鞭炮慶賀， 魯明哲表示，謝謝中壢市民再一次給「魯蛋（外號）」服務的機會，他會加倍努力，建設不分黨派，服務不分你我，讓中壢持續在對的路上不斷前進。

楊梅及沿海區的涂權吉以10萬3697票險勝當選新科立委，他與牽手率車隊展開楊梅及沿海選區謝票行程，不停麥克風巷廣播「感謝鄉親好朋友支持和賜票，未來我會更加努力」揮手答謝支持民眾，不少里長民眾燃放鞭炮慶賀，涂權吉表示，未來進入國會後，是一個新的開始，他會全力以赴繼續為大家服務，不會辜負每一張投給「阿吉」的選票。

國民黨4連霸成功連任的呂玉玲（車上左）率車隊謝票，不停播「謝謝鄉親好朋友的肯定與支持」。記者曾增勳／翻攝
國民黨4連霸成功連任的呂玉玲（車上左）率車隊謝票，不停播「謝謝鄉親好朋友的肯定與支持」。記者曾增勳／翻攝
國民黨順利連任的魯明哲（車上左）與牽手率車隊謝票，「感謝鄉親長輩支持，我以後為中壢努力打拚」。記者曾增勳／翻攝
國民黨順利連任的魯明哲（車上左）與牽手率車隊謝票，「感謝鄉親長輩支持，我以後為中壢努力打拚」。記者曾增勳／翻攝

呂玉玲 涂權吉 魯明哲

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