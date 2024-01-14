桃園南區3立委當選人謝票 齊聲謝鄉親承諾：把關國會

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市第2 選區立委國民黨新科當選人涂權吉、順利連任的第3選區、第5選區立委國民黨當選人魯明哲、呂玉玲今天上午帶領車隊展開選區全境謝票，3人車上不停麥克風廣播「感謝鄉親好朋友支持和賜票，未來在立院更加打拚」，沿途不少支持里長、鄉親燃放鞭炮祝賀，涂、魯、呂3組頻頻揮手感謝「會在國會更加努力把關」。

平鎮龍潭區的呂玉玲以8萬9372票成功4連霸連任，她上午率車隊從龍潭出發至平鎮，沿途不少支持者燃放鞭炮慶賀，廣播不停「謝謝鄉親好朋友的肯定與支持」，呂玉玲說，未來她會更加努力，在國會為人民把關及捍衛國家和平，期待未來中華民國更好，會彎腰傾聽在地聲音，為下一代打拚。

中壢選區的魯明哲以10萬2056票順利連任，他在牽手陪同下展開車隊謝票，廣播「感謝親長輩支持，以後為中壢 努力打拚」及揮手感謝賜票，不少支持者燃放鞭炮慶賀， 魯明哲表示，謝謝中壢市民再一次給「魯蛋（外號）」服務的機會，他會加倍努力，建設不分黨派，服務不分你我，讓中壢持續在對的路上不斷前進。