藍喊集中選票組聯合政府 賴清德：君悅之亂就看得出來

選戰倒數，民進總統候選人賴清德今接受媒體聯訪被問到，對於國民黨喊出集中選票，又要組聯合政府，是否覺得矛盾？賴清德說，國民黨矛盾地方不是只有這一件，處處都可以看到矛盾，如果要籌組聯合政府，大家只要看君悅之亂就看得出來。

賴清德說，聯合政府只是競選口號，不是為了國家長治久安，謀求是個人政治利益與關係，他希望全國民眾看清楚，全力支持，唯一堅定捍衛台灣主權，促進民主和平繁榮的候選人賴清德、蕭美琴。

賴清德今在屏東縣東隆宮前舉行全國大車掃記者會，會前接受媒體聯訪，媒體也問到，趙少康向國台辦喊話，希望中共選前一周軍機不要再到海峽中線，怎麼看？賴清德說，趙少康的這段話耐人尋味，為什麼過去只要中國文攻武嚇，趙少康批判從來都不是中國，批判都是台灣政府，認為台灣政府在挑釁中國，為什麼在選前一周提出？而且提出要求限在投票前，為什麼不是以後通通都不要來，顯然是為了選舉，為了選舉講出來一時的訴求，不值得支持。

媒體也問到，桃園立委候選人馬治薇涉受中資助，柯文哲之前站台力挺，現在卻說她很小咖極力撇清，怎麼看？

賴清德說，此事看出中國對台灣滲透非常普遍，不僅國民黨，連民眾黨都沒有辦法倖免，對台灣滲透可見一斑，可以保護台灣就是手中神聖選票，要用民主力量在選舉中，不要讓中國得逞，如果讓中國得逞，中國想要的候選人就當選，民主必然蕩然無存，台灣選舉未來不是選總統，等於是選特首，賴蕭是最能守護台灣。

媒體問到，對於台南土地藍營狂打您賺暴利，並指附近相關遊艇開發案也被台南幫拿下？賴清德說，「這是典型的用抹黑造謠議題攻擊我」，他家因為成員增加，所以貸款換屋，跟很多家庭一樣，換屋是要自己租，不是用來租給學生謀取高價房租。他也沒有在市長任內，在預計的開發區去購買土地，炒土地，通通都沒有，「我不會這樣做」。 民進黨總統候選人賴清德今從屏東出發展開全國大車掃。記者張已亷／攝影 民進黨總統候選人賴清德今從屏東出發展開全國大車掃。記者張已亷／攝影

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