頂尖移民官齊聚桃機 移民署辦「證照辨識達人比賽」

內政部移民署今天在桃園國際機場舉行了一年一度的「證照辨識達人比賽」，負責鎮守全國10座機場及15座港口入出境安全的國境事務大隊，共挑選出24位頂尖優秀移民官，一起角逐「證照辨識達人」的稱號殊榮。

移民署國境事務大隊大隊長林澤謙表示，移民官執行入出國證照查驗工作，講求的是安全、服務及效率，要在短時間內辨別旅客人貌異同及判斷證件真偽，需要具備高度的專注力及熟練的辨識能力。而人蛇集團利用偽（變）造、冒（領）用旅行文件闖關偷渡案件年年皆有，移民署為了強化國境移民官的證照辨識能力，從98年起即創辦「證照辨識達人比賽」，採競賽方式激勵移民官持續提升證照辨識專業職能，以達到全面強化國門安全之目標。

在這次的競賽選手中，出身於中央警察大學的助理員王湘雲是去年移民特考錄取的新科移民官，今年5月才分發至桃園機場擔任證照查驗工作，而認真勤奮的表現也讓她成為本屆最年輕的挑戰者。而擁有31年移民官資歷的科員吳德崇，在桃園機場及高雄港都分別有十餘年的豐富查驗經驗，身為資深大學長的他也在本次競賽中與學弟妹一同較勁。

移民署國境事務大隊大隊長林澤謙指出，今年證照辨識達人比賽已是第13屆，並且是受疫情中斷2年後再度舉辦。本次測驗題型包含手機連線即時搶答、實體護照觀察分析及模擬設計護照防偽等多元化類型，要測試移民官是否能透徹瞭解護照防偽設計及實務辨識技巧，並以歷年實際查獲的偽（變）造護照作為題目，移民官需要在時限內以辨識工具判斷出真偽，考驗能否將日常所學的辨識知識內化並加以實踐。