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韓國瑜：民進黨貪汙腐敗人民受不了 連勝文批民進黨3騙

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
高雄市前市長韓國瑜至桃園站台、痛批民進黨貪汙腐敗太嚴重了。記者曾增勳／攝影
高雄市前市長韓國瑜至桃園站台、痛批民進黨貪汙腐敗太嚴重了。記者曾增勳／攝影

桃園第6選區國民黨立委參選人邱若華今天上午成立大溪聯合競選總部，高雄市前市長韓國瑜、國民黨副主席連勝文站台助講，韓國瑜痛批，民進黨貪汙腐敗太嚴重了，人民受不了，要讓民進黨下台好好反省，大家集中選票來表達對民主最大的熱愛。

邱若華在大溪區成立侯友宜、邱若華聯合競選總部，吸引大批鄉親支持者參加，韓國瑜、連勝文先後到場站台相挺，韓國瑜授戰旗、贈送粽子，連勝文贈送好采頭，預祝邱若華高票當選，韓、連兩人請鄉親支持侯康配、邱若華和國民黨政黨票，現場高喊凍蒜熱烈。

韓國瑜表示，民進黨貪汙腐敗太嚴重了，2024年大家等了四年，終於可以投票，人民苦了這麼久，就等這一次改變台灣的機會，民進黨貪汙腐敗讓人民已經受不了，民進黨前主席許信良之弟、創黨前立委許國泰都說民進貪汙腐敗無法無天，這次一定要讓民進黨下台好好反省與檢討，為何離人民越來越遙遠，讓他們冷靜反省，請鄉親用選票表達對民主熱愛，集中選票犮持侯康配、立委和國民黨。

連勝文表示，台灣已經失去國家的監督與制衡，今年選出代表字「缺」，缺疫苗、缺藥、缺口罩、缺快篩、缺電，民進黨卻是台灣缺什麼就賺什麼，「把自己的發財快樂，建築在人民痛苦之上」，民進黨無法在中、美兩強權保持平衡，造成兩岸衝突危險，地緣政治緊張，把台灣變戰場。

連說，很多人說侯友宜不會講話，台灣有一堆人口才好，卻跑去當詐騙集團，騙錢、騙色、騙選票，「這3件事集中在一起就是民進黨」，只有支持侯康、國民黨才能取得平衡、扭轉對台灣所有不利的情勢，人民和國民黨都沒有退路，希望民選票支持國民黨。

韓國瑜、連勝文稱讚邱若華基層服務扎實，未來爭取國3大溪之外要加開交流道，捷運貫穿八德、大溪，希望鄉親給她機會，韓更期許邱進入立法院變成「大喇叭」，讓大溪將來變不一樣、變成彩色的大溪。

高雄市前市長韓國瑜至桃園站台，向國民黨立委參選人邱若華競選團授戰旗。記者曾增勳／攝影
高雄市前市長韓國瑜至桃園站台，向國民黨立委參選人邱若華競選團授戰旗。記者曾增勳／攝影
國民黨副主席連勝文（中）為國民黨立委參選人邱若華站台助講，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影
國民黨副主席連勝文（中）為國民黨立委參選人邱若華站台助講，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影
國民黨副主席連勝文站台助講，痛批民進黨騙錢、騙色、騙選票。記者曾增勳／攝影
國民黨副主席連勝文站台助講，痛批民進黨騙錢、騙色、騙選票。記者曾增勳／攝影
高雄市前市長韓國瑜（中）為國民黨立委參選人邱若華站台助講，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影
高雄市前市長韓國瑜（中）為國民黨立委參選人邱若華站台助講，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影

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