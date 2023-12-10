竹北中古屋流通天數變長 專家：屋主讓利自住買家可進場

平均地權條例今年7月修法上路後，下半年房市重頭戲928檔期三年來首見全台推案量衰退，其中新竹縣竹北市中古屋流通天數也變長，不過信義房屋竹二區協理張家榮認為，流通天數變長，讓屋主有讓利趨勢，建議有剛性需求的買方大膽出價。

張家榮觀察，竹北房市自928檔期後，中古屋移轉天數有稍微變長的趨勢，主因來自於買方仍因為房市政策、正逢總統大選等因素而觀望，不過剛性需求仍在，看屋的買方有逐漸增加的趨勢，因此建議自住的剛性需求客戶，可以多看屋，若是有合適的物件大膽出價，屋主有機會讓利。

張家榮說明，竹北的屋主多為科技園區上班的科技人，經濟壓力較低，較少有急售需求，不過還是有部分屋主因過去3年來持有竹北的房屋一路上漲，又經過這半年出售期間，發現買方趨於觀望，賣不到實價登錄最高價，基於資金調節的因素，不一定要賣在實價登錄最高價，願意讓利。

中古屋對消費者而言，仍有許多優勢，張家榮指出，中古屋多位於生活機能較強的蛋黃區位置，交通、生活機能俱佳，而中古屋相較於預售屋，屋況清楚一目了然，也沒有爛尾樓風險，現正是中古屋購買的好時機。

張家榮說，竹北的蛋黃區因為素地漸少、推案量不多，若是年輕首購族要找小戶數的房型，在蛋黃區居多，預售案仍是以較外圍的區位為主。屋齡10年內的中古屋單價約35至55萬上下，與預售案7字頭相比，仍有競爭力。

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