照顧下一代 桃園立委參選人邱若華推托嬰中心、幼兒園免月費
2024桃園立委第六選區國民黨參選人邱若華今天下午在八德區建德公園舉辦兒童劇團免費公益巡演活動，陪伴近千名年輕爸媽與幼童度過快樂悠閒的下午時光；邱若華表示，自己對從政有許多看法和期待，也很重視親子關係政策，希望劇團演出帶給大家不一樣的選舉文化，讓小朋友可以從戲劇中獲得啟發，自己也有機會與群眾交流親子政策看法，了解大家最需要什麼。
桃園立委第六選區今年有6人參選，人數最多，除了國民黨提名的議長邱奕勝姪女邱若華，也有民進黨禮讓的現任無黨籍立委趙正宇、民眾黨提名的李慕妍、資深男星劉尚謙（本名：劉睿宸）等人，但地方評估此次選戰最終還是藍綠對決局面，只是勝負還很難說；對於目前選情，藍綠雙方陣營都認為自己贏面大，但還要努力拉開差距。
地方人士指出，八德、大溪老社區的藍綠傳統政治板塊大致底定，近幾年變化不大，此次選戰關鍵可能在外移人口眾多的八德擴大重劃區。
邱若華此次邀請劇團在建德公園演出，就是在八擴重劃區內，桃園市議長邱奕勝、無黨籍議員段樹文和謝美英也都到場。
針對幼兒政策，邱若華認為許多年輕父母因為工作、孩子兩頭燒，在勞基法僵化的規定下，只能選擇把孩子請別人幫忙帶。事實上，家長工作無彈性並不符合世界潮流，她當選一定積極動公、私部門單位都必須給予家有6歲以下孩童的父母彈性工時。政府也應該補助幼教體系更多經費，保障幼教老師與教保員權益。
針對台灣嚴重的少子化問題，邱若華表示自己與侯友宜共同提出三大政策主張，包括補助凍卵保障生育、提高育嬰留職津貼、三胎家庭房屋補貼，並將成立少子化基金，提升出生率，解決國安危機。
邱若華也提出願景，未來將推動「公立、非營利、準公共化的托嬰、托育和幼兒園，一律免月費」，孩子自己帶、家人帶或到私立機構，每個月領1萬育兒津貼，扶養12歲以下子女，所得稅扣除額提高50%，希望協助孩子都能幸福開心又健康的長大。
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