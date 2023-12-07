公館福菜節首辦田間音樂會 16、17日苗栗特色館登場

苗栗縣公館鄉是福菜的故鄉，時間縕釀下，芥菜醃製成酸菜、福菜及梅干菜，今年福菜節12月16日、17日首次結合藝術，辦理田間音樂會，縣長鍾東錦等人邀請全國遊客體驗農村，品嘗客家美食。

「2023苗栗公館禾樂福菜節 稈棚下逗熱鬧」系列活動，16日、17日在苗栗特色館及後方的稻田登場，今天在特色館舉行記者會，會場展示生鮮芥菜，及酸菜、福菜、梅干菜，並走秀介紹熅芥菜、梅干扣肉、筍乾、鹹菜（酸菜）豬肚湯、蘿蔔三代雞湯等辦桌料理，每桌5000元，訂桌洽詢電話037-225296。

鍾東錦、立委徐志榮、議員曾美露、孫素娥、張志宇、徐筱菁、公館鄉長何在鑫，及公館鄉農會總幹事等人，現場搓揉芥菜，體驗福菜的製作過程，推薦在地傳統客家美食。

古雪雲說，芥菜加鹽巴醃製酸菜，加上東北季風與日曬就變成福菜，持續日曬至完全乾燥就成為梅干菜，時間風土縕釀出來的好味道，福菜節在特色館的禾樂館介紹苗栗稻米產業、稻田彩繪、米食文化；田間的福菜故事館結合福菜故事與VR體驗為主題，深度展現福菜產業在公館鄉的人文化成面向。

值得一提的是今年福菜節與藝術連結，邀請亞洲劇團團長林浿安擔任藝術總監、聯合管絃樂團團長黎俊平擔任音樂總監，結合音樂、舞蹈，與陶甕打擊樂、福菜劇場演出，遊客可以坐在稻草卷欣賞節目。

公館鄉農會指出，活動會場另有利用稻草與福菜裝置的田間體驗區，紮稈、堆稈棚回味傳統農事技藝，並分享芥菜栽培管理、加工製作過程，包括曬酸菜、福菜、梅干菜，也可以踩芥菜，揉芥菜，還有福采市集，農會家政班梅干菜飯團、酸菜扣肉飯團、福菜菜包、福菜水粄、梅干豆乾等特色小吃。