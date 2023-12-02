桃園復興旱期常缺水 張善政指示挖井備援
桃園市復興區位處石門水庫上游，因山區地勢較高，自來水不易送達，自來水普及率也是全市最低，旱期容易缺水；桃園市水務局為解決山區居民旱期無水可用窘境，將於羅浮、溪口2里挖掘備用井，預計明年3月完工。
水務局表示，復興山區居民目前日常生活用水多仰賴簡易自來水設備，而簡易自來水設備的水源皆為山區溪水，一旦雨量不足或旱期就容易發生缺水。為增加原鄉供水韌性，避免乾旱時居民無水可用，因此市長張善政特別指示尋覓適當地點，規劃水井作為枯水期民眾生活用水備用水源。
經調查評估，羅浮里樂信瓦旦紀念公園與溪口里溪口部落地下水脈充足、民眾取水便利，所以初步選定此2處挖掘水井，預計鑿井深度200公尺，每口井每天可提供150噸水，平時可做為簡水系統備援水源，枯水期亦可作為抗旱井使用，工程總經費約860萬元，預計明年3月完工，可望解決228戶居民旱期生活用水問題。
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