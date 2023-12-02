桃園復興旱期常缺水 張善政指示挖井備援

桃園市復興區位處石門水庫上游，因山區地勢較高，自來水不易送達，自來水普及率也是全市最低，旱期容易缺水；桃園市水務局為解決山區居民旱期無水可用窘境，將於羅浮、溪口2里挖掘備用井，預計明年3月完工。

水務局表示，復興山區居民目前日常生活用水多仰賴簡易自來水設備，而簡易自來水設備的水源皆為山區溪水，一旦雨量不足或旱期就容易發生缺水。為增加原鄉供水韌性，避免乾旱時居民無水可用，因此市長張善政特別指示尋覓適當地點，規劃水井作為枯水期民眾生活用水備用水源。