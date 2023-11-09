芎林鄉文德特區污水處理廠未建 竹縣議員盼加速推進

無黨籍新竹縣議員鄭昱芸今天質詢表示，芎林鄉文德特區雖有規劃污水處理廠預定地，卻遲未興建，要求加速推進，竹縣府說，支持設置污水處理廠，後續將辦理規劃報告。

新竹縣議會進行第20屆第2次定期會總質詢，鄭昱芸質詢說，芎林鄉人口越來越多，文德特區污水處理廠，遲未興建，不符地方需求，而縣府應盡快處理。

鄭昱芸表示，另在居住於芎林鄉綠獅重劃區的民眾，因標線等問題，至今飽受停車困擾，盼縣府協助解套。

竹縣府工務處代理處長陳盈州表示，芎林污水下水道規劃報告為內政部營建署（現改制國土管理署）於民國92年所完成，已有20年之久，縣府已編列新台幣300萬元預算，預計113至114年辦理規劃報告重新檢討委託規劃。楊文科說，會支持污水處理廠的設置。

至於停車問題，地政處長古瓊漢表示，農村社區土地重劃早年在內政部試辦的時候，當時法令並無公共停車等相關總量管制的規定，如今已經改善並增加法源依據，未來公共設施的規範將更周延。

縣長楊文科說，會請相關單位研商改善辦法，未來土地開發無論是政府或私人開發，都會考量公共停車問題。