桃竹竹苗通勤定期票上路 竹竹、桃竹竹路線最熱賣

「桃竹竹苗通勤定期票」今天上路，4縣市政府共同提出4種定期票方案，減輕通勤族交通支出。今天上路第一天秩序良好、動線順暢。新竹縣交通旅遊處指出，目前統計最暢銷的路線是「竹竹288元」方案，售出1843張，其次為「桃竹竹799元」售出1579張。

新竹縣長楊文科指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，新竹縣政府與桃園市、新竹市、苗栗縣聯手推出4種「桃竹竹苗通勤定期票」方案，定期票分別有「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，希望大家能多加利用大眾運輸通勤，達到節能減碳及降低交通事故。

使用通勤定期票的黃小姐指出，她每天從苗栗搭火車通勤到新竹縣上班，通勤費是一筆不小的支出，這次購買「竹竹苗699元」的方案，每天上班都可使用，省錢又便利。家住桃園的彭先生也說，他的上班地點在新竹縣，因此購買「桃竹竹799元」方案，除了上班可使用，假日也可到新竹縣市遊玩，真的很划算。

新竹縣交旅處表示，4種方案最暢銷的路線是「竹竹288元」方案，售出1843張，其次為「桃竹竹799元」售出1579張，再來是「竹竹苗699元」售出1351張，最後為「桃竹竹苗1200元」售出141張。

新竹縣交旅處指出，民眾只要手持通勤定期票可依購買方案，於啟用日起30天內，可無限次搭乘範圍內台鐵、國道客運、公路客運、市區公車、機場捷運（A7站至A22站）、YouBike則享有前30分鐘免費優惠。

交旅處也提醒，如需續購原方案可於定期票到期前10日內進行續購，如欲改買其他方案，則需等定期票到期後才能轉換其他方案，有關「桃竹竹苗通勤定期票」相關使用須知、適用路線，可至新竹縣政府交通旅遊處網站查詢。