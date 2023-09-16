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桃園忠貞市場越南法國麵包食物中毒事件有無用巴西蛋 衛生局追查

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局長劉宜亷（中）與稽查員一起追查工廠雞蛋來源和製程。圖／桃園市衛生局提供
衛生局長劉宜亷（中）與稽查員一起追查工廠雞蛋來源和製程。圖／桃園市衛生局提供

桃園市衛生局今天表示，外界質疑今年8月初桃園市忠貞市場越南法國麵包食品中毒事件，是否與進口蛋有關？局長劉宜亷已經帶隊層層追查至源頭供應商，確認這家越南法國麵包業者使用的蛋非進口雞蛋

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，衛福部食藥署8月16日舉行記者會說明，副署長林金富表示，目前通報人數共514人，桃園衛生局採集到3件食品檢體中含有沙門氏桿菌、仙人掌桿菌；22件人體檢體12件驗出沙門桿菌，廚工則皆為陰性。

衛生局今說明，今年5月25日媒體報導泰國進口雞蛋製成洗選蛋發霉事件開始，桃園即率先全國啟動蛋品稽查專案，持續查核進口雞蛋生產製程，與轄內8家生產液蛋及洗選蛋工廠，確保食安的行動從未停下。

衛生局提醒食品業者，依據桃園市自治條例第7條規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣、通知相關廠商進行自主預防性下架，並於24小時內通報衛生局。違反者將依食安法第7條規定及同法第47條處3萬至300萬元罰鍰。另外，民眾選購時須認清食品中文標示，切勿購買來路不明的商品，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。

雞蛋 農業部

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