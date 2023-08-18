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竹北仁義市場建物老舊 市公所展開首次結構補強工程

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北仁義市場建物屋齡近40年，漏水、鋼筋外露大小問題不斷，市公所將展開補強修繕，提升市場安全及舒適空間。圖／市公所提供
竹北仁義市場建物屋齡近40年，漏水、鋼筋外露大小問題不斷，市公所將展開補強修繕，提升市場安全及舒適空間。圖／市公所提供

竹北市仁義公有零售市場興建落成至今已39年，但多年以來欠缺結構修繕，使得市場內出現漏水，甚至水泥剝落、鋼筋外露等問題，為確保民眾安全，市公所將展開市場首次補強工程，工程分為3大項，結構、設備、防水，預計最快明年農曆春節前就能完工。

市長鄭朝方表示，仁義市場是市民生活採買的重要市集之一，不過從1984年落成至今，市場建築屋齡已達39年，過去曾在2008年及2010年發生火災，市公所顧及市民安全，特此規畫建築物補強及環境改善工程，預計下個月動工。

市公所指出，為維持消費民眾以及市場營業攤販安全，市場建築物補強及環境改善工程將分3大項進行，包含結構工程補強、自動門及空氣門建置更新，以及一樓天花板補強、地下一樓滲漏水補強等零星改善工程，目前已完成設計監造，接續將進行工程招標，預計140個日曆天可完工。

市公所針對工程說明，結構補強工程將採碳纖維補強，依防護措施、鋼筋除鏽、修補表面、碳纖維底塗、高強度碳纖維貼附、油漆美化等14道工法施工。

工程也將同步更新市場出入口自動門及空氣門等設備相關設備，以期減少市場空調逸散，維持市場內舒適溫度，提升消費民眾駐足時間，增加購買意願，也可減少冷氣外洩造成額外電費的支出，達到節能減碳效果。

鄭朝方指出，仁義市場一樓樓天花板有混凝土剝落、裂縫、鋼筋外露等問題，地下一樓滲水、漏水問題也將透過這次工程一併改善，由公所編列600萬元工程經費，並經代表會通過，預計最快明年1月將可完工，提供市民更安全舒適的市場環境。

竹北仁義市場建物屋齡近40年，漏水、鋼筋外露大小問題不斷，市公所將展開補強修繕，提升市場安全及舒適空間。圖／市公所提供
竹北仁義市場建物屋齡近40年，漏水、鋼筋外露大小問題不斷，市公所將展開補強修繕，提升市場安全及舒適空間。圖／市公所提供

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