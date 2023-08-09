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竹南鎮觀光文化季「探險海濱奇幻嗨啤」下周六起登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮112年觀光文化季活動預計下周六、日隆重登場，在龍鳳漁港有滿滿的精彩內容等著大家來遊玩。記者吳傑沐／攝影
竹南鎮112年觀光文化季活動預計下周六、日隆重登場，在龍鳳漁港有滿滿的精彩內容等著大家來遊玩。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南鎮112年觀光文化季活動，預計8月19、20日在竹南啤酒廠、龍鳳漁港隆重登場，為期兩天的活動，提供了多種好玩有趣的海濱體驗和啤酒文化饗宴，是炎炎夏日適合全家大小一同出遊的最佳去處，周五將舉辦記者會邀請馬卡龍界的蔡依林-菜子，現場示範製作「創意啤酒馬卡龍」，揭開序幕。

竹南鎮公所表示，這次兩天活動將有多位知名藝人及各式樂團表演，提供遊客全方位的體驗樂趣。8月19日（周六）上午10點至下午5點，在竹南啤酒廠有沈文程、潘裕文、吉瓦絲二重唱、喔吼猩猩、蓓蓓姊姊、許寀菁和霸氣樂團等知名歌手及樂團演出。

此外，現場還有豐富多彩的周邊活動，例如闖關遊戲、親子手作DIY、兒童人體彩繪、氣墊遊戲區、嗨啤餐車市集，以及台啤試飲及台啤產品促銷活動，遊客可以享受美食、精彩的演出和多元的娛樂。

8月20日（周日）下午2點至下午6點，在龍鳳漁港舉辦的活動，也有精彩內容等著大家來遊玩，其中在假日之森還規畫了由專業教練衝浪教學、沙板以及陸地SUP等免費體驗，本周六起網路開放報名，額滿為止。

鎮長方進興表示，今年竹南鎮觀光文化季活動不僅提供了海濱探險和多元化的啤酒文化體驗，還提供了時下最流行的VR體驗，是新的亮點，無論是喜愛探險、享受美麗海岸線的遊客，還是喜歡品味啤酒文化的遊客，都能在這次活動中找到屬於自己的樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食 苗栗縣 觀光

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