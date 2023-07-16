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桃園龍岡違停開單200件罰12萬 民代：哀鴻遍野

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重，警方告發200多張罰單，車主「哀嚎遍野」。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重，警方告發200多張罰單，車主「哀嚎遍野」。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢龍岡地區的龍東路兩側白線邊線，民眾長期違規停車，今年端午節前，中壢警方頻頻接到檢舉違停，一口氣開出200多張罰單，車主傻眼抱怨，市議員舒翠玲接到陳情日前辦理會勘，市府交通局今天上午表示，該局經會勘決議，將在龍東路畫設收費停車格，往忠貞方向改為1汽車、1機慢車優先道、往圓環方向維持2車道，解決該路行車及停車問題。

中壢、平鎮交界的龍岡地區車輛多，龍東路兩側有軍方的資通大隊、21砲指部營區及居民多，長期久來營區官兵、居民車輛停靠兩側，最近行人地獄受到關切，該路兩側停車占用慢車道，遭人檢舉，警方大力取締開單告發，舒翠玲表示，民眾陳情，上月端午節連假，一口氣開了2、300張「逕行舉發違規停車」告發單，10多年不曾發生，民眾哀鴻遍野，警方取締讓民眾有被殺的措手不及感覺。

中壢警方表示，龍東路白線民眾路邊停車佔用慢車道違規，上月端午節連假前，警方接獲檢舉，為此在里長Line群組通知龍東、龍平里長宣導勿在該路停車，也通知軍方宣導勿停車，未料端節連假該路違停嚴重，警方依道路交通管理處罰條例56條規定開單取締，處600元罰鍰，總共開單200餘件（約12萬元），呼籲民眾不要在龍東路違規停車。

舒翠玲與交通局、警方及里長會勘，她建議龍東路（龍岡圓環至龍東、龍德路口）兩側畫設收費汽車停車格，龍東路往忠貞市場方向，改為機慢車優先道及混合車道。龍平里長李慶融表示，行人地獄問題引起重視，龍東路兩側停車問題，希望市府單位會勘評估研擬道路改善方案，兼顧汽車、機車及停車問題。

龍東里長陳家豐表示，龍東路兩側停車被開單，他建議將該路畫設停車格，他也同意改設汽車、機車道區分，解決該路交通和停車問題。龍平里長李慶融認為，行人地獄問題引起重視，龍東路兩側停車問題，希望市府單位會勘評估研擬道路改善方案，兼顧汽車、機車及停車解決交通及停車問題。

桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重引起民怨，市議員舒翠玲（左三）邀相關單位會勘解決。 圖／舒翠玲提供
桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重引起民怨，市議員舒翠玲（左三）邀相關單位會勘解決。 圖／舒翠玲提供
桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重，警方告發200多張罰單，車主「哀嚎遍野」。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡龍東路兩側違規停車嚴重，警方告發200多張罰單，車主「哀嚎遍野」。記者曾增勳／攝影

車道 舒翠玲 行人地獄

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