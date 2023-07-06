桃市府、開南大學攜手50企業 邁向2050淨零碳排

ESG是每間企業都在面臨的挑戰，上市櫃公司皆需在2027年前完成溫室氣體盤查，且從今年起揭露盤查結果。開南大學自2009年起至今，已有140多名師生取得「溫室氣體盤查」的查證員國際認證，今與50家企業及桃園市政府舉行永續發展倡議大會，盼共同參與永續經營倡議，走向低碳轉型邁進。

市長張善政表示，桃園的工業產值為全台灣第一，碳排放量高達7成來自產業界，淨零碳排目標需要產業界的支持響應才能實現，市府今年3月29日舉辦「桃園淨零減碳大會」，發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，推動桃園市各機關、學校、企業的永續路徑，今日的永續發展倡議大會對桃園非常重要，80家傑出企業能帶動更多相關業者參與，在桃園的產業界形成示範作用。

開南大學校長林玥秀表示，校方整合校內6個學院推動永續發展，目前已有40位教授、100位碩士和學士級學生取得德國TUV認證，在碳盤查主導稽核員、ESG報告撰寫、ESG分析師等領域，培養永續發展人才，並成功協助至少8000個企業進行ESG健檢的第一個步驟碳盤查，可貴之處在於，這些企業在法規要求之前，主動與學校攜手合作，在各自行業中樹立了最佳典範，未來相信能透過整合，繼續應對永續發展的挑戰。