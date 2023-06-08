克服先天缺陷勤學麵包製作 萬能科大生獲總統教育獎

桃園萬能科大餐飲系2年級江佩萱右手指沾黏透過手術分離，不向命運低頭的她，透過後天努力獲得第17屆全國身心障礙者技能競賽蛋糕裝飾組金牌，也參與全國技能競賽獲得北區分賽麵包製作組第5名，晉級全國賽，更榮獲2023年總統教育獎「奮發向上獎」，江佩萱說，雖然很辛苦，但想證明身心障礙者也能做專業的工作。

江佩萱出生時右手的手指沾黏連在一起，經過多次手術及復健，才勉強恢復。就讀中壢家商時，曾參加身障賽基礎女裝職類獲得佳作，激發她的信心，決定投入製作麵包。

江佩萱說，因先天上差異，她的雙手施力力道不一樣，雖然老師教她許多技巧，但她仍需找到最適合自己的方式來完成麵包，現在大家看她好像動作很流暢，但其實有時仍須找到手最適合運作的角度，透過每天8小時以上練習，不斷掌握技巧及更能判斷天氣對麵包濕度及發酵所要掌握的時間。

江也分享參加身心障礙比賽蛋糕裝飾最複雜的也最費手力部分就是染色翻糖，靠的就是平時以擠巧克力與糖霜當練習，讓雙手施力有相當平衡的穩定度。

萬能科大表示，江佩萱克服先天缺陷，認真努力奮發向上，榮獲許多獎項，相當值得鼓勵，平時江練習所製作的麵包也都會送給鄰近貧苦及獨居老人家中，形成社會善的循環。

校方說，許多企業看到奮發學生也特別贊助今年餐管系學生每學期1萬5千元獎學金，若在這些企業打工1周3天，1個月也給予2萬2千元薪資，希望藉此鼓勵學生習得一技之長。