竹苗國中會考三級或積分制？林志潔：牽涉交通地域差別

國中升高中的會考成績即將公布，新竹地區家長近期也透過聯署或向民代陳情方式，希望將現行的三級制改為積分制，即將由民進黨徵召角逐竹市立委的陽明交大特聘教授林志潔今在臉書也針對此事發表看法，她認為，該問題積分制問題，也牽涉到交通和地域差別等狀況，這是迫在眉睫的問題，需要更多人一起關心。

林志潔說，她的兒子今年也是國三生，由於是自學生，會考僅是讓兒子體驗經驗，因此她之前對分數制度沒有特別關注。這兩天大新竹地區的許多家長紛訴求將分數從比較粗略三級區分制改為積分制，也就是把分數和學校分得更細，引發了許多討論。

林志潔指出，這個橫跨新竹縣市的問題牽涉的不僅是分數計算的方式，更多是新竹人口增加，但教育端和大眾運輸端還未能完全跟上發展的問題。

林志潔分析，第一，靠近園區或園區生活圈的國中高中數量不足，新竹縣市由於工作生活緊密，很多問題是一體同命。二十年來新竹縣市人口數成長，少子化並不存在於新竹，這兩年，多所國中爆出爆班大家搶破頭的狀況，有的國中還被迫將家政教室美術教室拆除改會普通教室，以因應暴增的學生。

第二，交通問題。園區生活工作範圍相對集中，竹市和竹北已具備都會規模，但是新竹縣市地區和台北都會區比較，地域廣闊又無捷運可達。雖然已經增設幹道，但園區上下班交通衝撞國高中生上下課交通，不難想像交通問題多年來是如何困擾住民。這也壓縮了新竹市學生選擇新竹縣和苗栗縣高中職，或新竹縣學生選擇新竹市或苗栗縣高中職的機會。

林志潔說，以上兩個問題，讓家長不得已在分數上必須錙銖必較，因為擔心採用寬鬆的三級制，自家學生稍有落差，就會直接掉落一大級，要到更遠的學校去就讀。

看似家長們計較分數，其實問題在於學生成長數和特定幾個區域所需的國高中學校和班級數無法相襯。新竹縣市與苗栗加起來總體量能或許沒問題，但交通區域和生活圈等因素被考慮進來後，學生與家長的能選擇的範圍，被大幅壓縮的緣故。

林志潔指出，另由於教育政策和大學設立附屬中學等皆不是單純新竹市政或縣政問題，無法僅在縣市層級處理，需要更宏觀的規畫。讓學生們能有更安全完善的在地學習環境，是大人們責無旁貸的事。依據人口密集程度增設國高中職，符合學生數目需求，或至少可以將部分現有學校轉換為完全中學，解決學生的長途跋涉，家長的舟車勞頓，增加就學的選擇權，這是迫在眉睫的問題，需要更多人一起關心