南大附小向前行 SDGs是照顧地球的17項代辦清單

南大附小學生推廣聯合國永續發展目標，今天結合兒童節慶祝活動，舉辦課程博覽會，期望透過體驗課程與活動，讓全校親師生瞭解SDGs的意義，並構思未來的行動策略。

課程博覽會中，學生以各種創意呈現他們為永續發展目標所做出的努力，孩子們在老師指導下，先完成博覽會企畫文稿，再小組合作製作精美海報介紹SDGs，並構思設計各式各樣有趣好玩的活動。

例如學生 配合永續發展目標第14項的保育海洋生態，關主模擬了一個海洋垃圾帶，讓闖關者體驗清拾海洋垃圾並做垃圾分類與回收；還有關主依據永續發展目標第5項性別平等，引導學生覺察古時文字造字對於性別的偏見與刻板印象，理解不同時空背景的文化下，對於性別不同的想法，最重要的是學會未來要以新的眼光與平等的角度去對待每個人。

學生關主在課程博覽會中不僅介紹了SDGs相關訊息，也向闖關學生提出希望更多人能參與永續發展的行動號召。有孩子說，「SDGs是我們可以照顧地球的17項代辦清單，我們也是一份子，很開心邀請大家一起完成。」