防國高中生打BNT暈針 桃園以班級為單位施打疫苗
桃園明天起為國高中生施打BNT疫苗，家長們除了關心疫苗的副作用外，也很擔心孩子在學校暈針了怎麼辦。市府衛生局表示，在大規模接種時偶爾會發生群體暈針現象，因此醫療團隊入校施打時，學校將以班級為單位，陸續安排至活動中心或廣場接種，在減少相互影響的同時，也避免擁擠保持環境通風。
衛生局表示，在注射時或注射後5分鐘內出現暈眩、噁心等症狀，通常是心理因素造成，休息後便可緩解；建議接種前一天避免熬夜、避免空腹接種疫苗，並在等待接種時放鬆心情。
市府教育局也建議各校可在接種場地播放音樂、衛教影片等協助學生放鬆心情，接種疫苗後，學校應減少激烈教學活動，並留意學生身體情形，若持續發燒超過48小時，或出現嚴重過敏、胸痛等疑似心肌炎症狀，務必儘速就醫。
聯新國際醫院副院長許詩典表示，以往校園集體注射時，偶有學生出現眩暈與噁心等暈針症狀，若發生暈針，要避免讓學生劇烈碰撞，並盡快至休息區休息，緩解情緒緊張，同時通知醫護人員。
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