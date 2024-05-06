林口轉運站 公車駐車區轉設停車場

緊鄰機場捷運A9站的林口轉運站，2021年底營運至今民眾使用率低。新北市交通局將東側公車駐車區活化成停車空間，提供200格汽機車位6月1日啟用，購買1200定期票者，汽車月票可享8折、機車族則免費。議員蔡淑君說，林口轉運站人流較低、公車業者不願增加班次，活化成停車格盼能鼓勵民眾轉搭機捷。

林口轉運站雖然緊鄰機場捷運A9站，居民卻直呼不方便，一來沒有汽機車停車場、二來林口區內班次不夠密集，民眾選擇離住家近的站牌上車到台北市。

記者實地走訪轉運站，周日下午3點左右轉運站內停放7、8輛公車，月台卻空蕩蕩，無人等候，司機在月台上滑手機打發時間，距轉運站不到100公尺的公車站，卻有不少人在等候，形成兩樣情。

張姓乘客說，進轉運站只是多花時間等車，怕上班遲到幾乎不會到轉運站候車；林小姐直指，轉運站占地大，一旁公車站卻很擁擠。

蔡淑君指出，基北北桃1200定期票去年7月上路後，林口居民使用公車、捷運增加，但林口轉運站使用熱度卻沒上升，2021年底營運至今，7條公車路線其中4條仍是副線，轉運站人流低、業者不願增加班次，因此去年便建議交通局將東側公車駐車區，活化為民眾轉乘停車空間。

蔡淑君說，這處轉乘停車空間屬於臨時性，方便機車族轉乘捷運，平常開車到北市上班的通勤族，可以不用再塞在高速公路。

交通局指出，林口轉運站分為兩部分，東側原本公車駐車區規畫為轉乘民眾停車空間，提供50格汽車位、150格機車位，即日起至5月17日開放月票登記，6月1日啟用，每月可收權利金2.5萬，西側維持當轉運站。停車場業者說，汽車月票2500元、機車300元，購買1200定期票者，汽車月票可享8折優惠、機車則免費。