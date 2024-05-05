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雙北擬推「純公車族吃到飽月票」 議員推算：低於500元才有誘因

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雙北擬推「純公車族吃到飽月票」 議員推算：低於500元才有誘因

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙北研擬推出公車吃到飽月票，服務純公車族。記者葉德正／攝影
雙北研擬推出公車吃到飽月票，服務純公車族。記者葉德正／攝影

TPASS1200基北北桃都會通2023年7月上線後，每日平均有133萬人次使用，民眾超有感，不過新北交通局發現，1200月票捷運族使用量最大，但純公車族因價格不夠划算，誘因較低。雙北研擬合作，比照高雄399、台中299的專屬純公車族吃到飽月票，雙北交通局預計本周會面，最快今年10月提到公車運價調整會議中討論，也盼藉此提升公車運量，以利業者招募司機人才。地方議員建議，價格會是最重要的考量，500元以下對純公車族才會有誘因。

基北北桃在去年7月推出1200月票，目前每月平均售票量45萬張，每日平均超過133萬人次使用，私人運具也已移轉約8%至大眾運輸。

1200月票捷運族使用量最大，但相對票價較便宜的公車族，若是沒有轉乘捷運、YouBike需求，每月通勤費用不會超過700元，1200月票對公車族誘因不大。

新北交通局長鍾鳴時指出，雙北捷運系統健全，其實還有許多偏鄉地區沒有捷運，純公車族也占多數，雙北持續檢討如何在不會加劇政府負擔，與吸引民眾使用大眾運輸的考量下，提供更多元的月票可供民眾選擇。

鍾鳴時表示，當初新北有意推公車吃到飽月票，但公路總局認為應該與北市合作，雙北交通局預計在下周會面討論，希望能夠早日推動特定族群公車月票。

鍾鳴時說，公車吃到飽月票價格目前尚未討論，但會提出合理的公共運輸市場價格，增加民眾搭乘大眾運輸工具意願，減少私人運具使用，達到淨零碳的目標，預計在今年公車運價檢討會議中討論。

鍾鳴時說，疫情前公車運量每天約80萬人次，目前已經恢復到70幾萬人次，不過近年公車司機募人不易，公車業經營確實有遇到困難，如何吸引更多人使用，提供業者更好的薪資環境，是市府努力目標。

首都客運總經理李建文表示，雙北吃到飽公車月票他們樂觀其成，TPASS捷運族使用量最多，捷運一段票20元，公車一段票15元，純公車族花費1200元購買月票，等於由公車族去補貼使用捷運族，確實較不公平。

李建文也說，以新北市為例，包括三峽、瑞芳等地，其實都沒有捷運系統駛入，若能推出純公車族的月票，確實能夠有效提升民眾搭乘公車意願，有效提升運量。

國民黨新北市議員呂家愷說，以三峽、鶯歌地區為例，目前還沒有捷運，公車吃到飽月票可造福更多元的使用者，尤其現在基北北桃都是同一執政黨，他認為可以更擴大到基北北桃地區都受惠。

呂家愷舉例，以公車族上班來回各15元、每周工作22天來計算，說，現有票價要660元左右，他認為公車月票票價要低於500元，對民眾才會有興趣。

民進黨新北市議員鄭宇恩說，三芝、八里等地鄉親使用TPASS轉乘捷運機會頗高，有些公車站點偏遠，多段票情況多，1200元還是有誘因，若有公車族專屬吃到飽月票，她認為要服務「族群」必須要清楚定位，又要如何區分學生票、愛心卡等優惠，最重要價格要真的讓民眾有感，民眾才會埋單。

雙北研擬推出公車吃到飽月票，服務純公車族，也能提升公車運量，提供司機更好的就業環境。記者葉德正／攝影
雙北研擬推出公車吃到飽月票，服務純公車族，也能提升公車運量，提供司機更好的就業環境。記者葉德正／攝影

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