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走動式旅遊服務北市年花450萬 四成四遊客問「廁所在那裡？」

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北即時報導
台北市觀傳局推出「走動式旅遊服務」，在北市5處熱門景點提供國內外旅客交通指引、觀光資訊，並協助解決問題等服務。記者洪子凱／攝影
台北市觀傳局推出「走動式旅遊服務」，在北市5處熱門景點提供國內外旅客交通指引、觀光資訊，並協助解決問題等服務。記者洪子凱／攝影

台北市觀光傳播局2017年起每年編列450萬元預算，執行「走動式旅遊服務」。但資料顯示，接近50％的民眾詢問廁所位置，在熱門景點停留10分鐘，議員就認為效益太低，他還指出觀傳局時常有「菜英文」，要求檢討改進。觀傳局回應，詢問景點或店家、協助旅客及民生問題2類並列第一，並非只有廁所；關於英文錯誤問題，未來將委外專業翻譯處理。

台北市每年吸引大量國外旅客，觀傳局推「走動式旅遊服務」，降低旅客因語言不通且無法即時找到定點旅遊服務中心的不便，每周六、日在觀光熱點，由精通英、日、韓、越、泰等語言的走動式旅遊服務員，循固定執勤路線，提供遊客交通指引、觀光資訊詢問等走動式觀光旅遊服務。

議員趙怡翔表示，北市府8年來編列3600萬預算服務國內、外旅客，但問題一大堆，其一是諮詢數量大多不是外籍旅客；其次為熱門景點僅定點停留10分鐘，根本不知道是在服務誰；最後是有4成4的詢問內容都是在問洗手間位置，其實只要多放幾個指示牌就能解決。

趙怡翔指出，觀傳局網站常出現「菜英文」，他舉例，有個VR特展中寫「subverts vision in taipei」，但subverts是顛覆政府的意思，以及把「welcome to 大稻埕」寫成「welcome to come to 大稻埕」，很多奇奇怪怪的英文，應檢討英文不足之處。

北市觀傳局回應，「走動式旅遊服務」預算編列約為450萬元，每周六、日由具第二外語的走動式旅服員，於西門町、士林、永康街、信義及北門等5處觀光熱點，提供國內外旅客交通指引、觀光資訊，並協助解決問題等服務為主。

觀傳局說，旅客諮詢內容分4大類，詢問景點或店家、協助旅客及民生問題2類並列第一，約占逾8成，其中「協助旅客及民生問題」大多是詢問銀行提款機、廁所、協助旅客拍照及提供觀光地圖等，接著是美食或餐廳，最後則為搭車等交通相關。2023年服務國內、外旅客約2萬1000人次，外籍旅客約4成7、本國旅客約5成3。

至於網站英文有誤，觀傳局表示，已全面檢視台北旅遊網站英文版面，修正英譯錯誤資訊，未來除委外請專業翻譯、審稿公司進行審查外，並會再加強上稿前之文字確認，以避免發生英譯錯誤或不當情形。

英文 觀傳局

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