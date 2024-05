走動式旅遊服務北市年花450萬 四成四遊客問「廁所在那裡？」

台北市觀光傳播局2017年起每年編列450萬元預算,執行「走動式旅遊服務」。但資料顯示,接近50%的民眾詢問廁所位置,在熱門景點停留10分鐘,議員就認為效益太低,他還指出觀傳局時常有「菜英文」,要求檢討改進。觀傳局回應,詢問景點或店家、協助旅客及民生問題2類並列第一,並非只有廁所;關於英文錯誤問題,未來將委外專業翻譯處理。

台北市每年吸引大量國外旅客,觀傳局推「走動式旅遊服務」,降低旅客因語言不通且無法即時找到定點旅遊服務中心的不便,每周六、日在觀光熱點,由精通英、日、韓、越、泰等語言的走動式旅遊服務員,循固定執勤路線,提供遊客交通指引、觀光資訊詢問等走動式觀光旅遊服務。

議員趙怡翔表示,北市府8年來編列3600萬預算服務國內、外旅客,但問題一大堆,其一是諮詢數量大多不是外籍旅客;其次為熱門景點僅定點停留10分鐘,根本不知道是在服務誰;最後是有4成4的詢問內容都是在問洗手間位置,其實只要多放幾個指示牌就能解決。

趙怡翔指出,觀傳局網站常出現「菜英文」,他舉例,有個VR特展中寫「subverts vision in taipei」,但subverts是顛覆政府的意思,以及把「welcome to 大稻埕」寫成「welcome to come to 大稻埕」,很多奇奇怪怪的英文,應檢討英文不足之處。

北市觀傳局回應,「走動式旅遊服務」預算編列約為450萬元,每周六、日由具第二外語的走動式旅服員,於西門町、士林、永康街、信義及北門等5處觀光熱點,提供國內外旅客交通指引、觀光資訊,並協助解決問題等服務為主。

觀傳局說,旅客諮詢內容分4大類,詢問景點或店家、協助旅客及民生問題2類並列第一,約占逾8成,其中「協助旅客及民生問題」大多是詢問銀行提款機、廁所、協助旅客拍照及提供觀光地圖等,接著是美食或餐廳,最後則為搭車等交通相關。2023年服務國內、外旅客約2萬1000人次,外籍旅客約4成7、本國旅客約5成3。

至於網站英文有誤,觀傳局表示,已全面檢視台北旅遊網站英文版面,修正英譯錯誤資訊,未來除委外請專業翻譯、審稿公司進行審查外,並會再加強上稿前之文字確認,以避免發生英譯錯誤或不當情形。