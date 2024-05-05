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新北推一日博物館員體驗 5月18日還能免費參觀公立博物館

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
十三行一日新北博館員體驗「遺址監管員」。圖／新北文化局提供
十三行一日新北博館員體驗「遺址監管員」。圖／新北文化局提供

為響應518國際博物館日，新北市各公私立博物館5月18日、19日及25日、26日共同舉辦「一日新北博館員」體驗，一窺博物館員的工作秘辛，5月6日中午12點開放報名。此外，5月18日公立博物館當天免費參觀，並規畫展覽、講座、工作坊等，邀請大小朋友一同參加。

新北市文化局推出，518博物館日「一日新北博館員」。淡水古蹟博物館邀請民眾體驗「古蹟巡檢員」，藉由深入一般遊客無法進入的隱藏區域，巡視特殊構建與場域，一覽古蹟隱藏風景；十三行博物館邀請民眾成為國寶守護者體驗「遺址監管員」。

坪林茶業博物館「一日小侍茶師」，帶領兒童體驗茶業博物館館員泡茶與侍茶的功夫；朱銘美術館的「一日修護師」體驗，由專業修護師導覽解說與園區巡視，並體驗修護師的藝術品修復工作；世界宗教博物館「小小博物館員」，擔任導覽員及博物館規畫師，另外還有鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、林本源園邸的導覽員體驗等

文化局表示，5月18日當天可免費參觀新北公立博物館舍，各館還有許多精采的展覽、講座、工作坊等活動等待大家體驗參加。民眾可至新北文化局官網及新北市文化局粉專查詢。

坪林茶業博物館「一日小侍茶師」，帶領兒童體驗茶業博物館館員泡茶與侍茶的功夫。圖／新北文化局提供
坪林茶業博物館「一日小侍茶師」，帶領兒童體驗茶業博物館館員泡茶與侍茶的功夫。圖／新北文化局提供

文化局 黃金博物館

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