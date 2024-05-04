50攤油亮嫩肉爭天下第一攤 花博傳統市場節祭優惠

第17屆台北傳統市場節今天在花博長廊廣場舉辦，為期2天邀集50名攤進駐，今年以雞、鴨、鵝料理展開「市場羽族對決」，爭奪天下第一攤名號，台北市長蔣萬安頒發各組金獎，市場處也提供公車廣告等10萬元宣傳，明天活動限量販售100份熟禽料理，只要50元便能把價值150元料理帶回家。

今年天下第一攤共分2組，「原形美食組」金賞由士東夜市的士東好吃雞肉、八卿潮滷、龍山商場的享瘦美味複合式料理奪下。「創意加工組」金賞由水源市場索菲烤布蕾、安東市場的馬師原創料理、松江市場的璽式潤餅奪下。

蔣萬安說，每年市場節會挑選不同主題料理競賽，並由專業評審評比之餘，其中更要符合GHP食品良好衛生規範準則，希望藉由比賽肯定攤商們用心經營，也盼能夠將美味代代相傳，市府也積極辦理各大市場的軟硬體改善。

市場處主任秘書高振翔說，獲選天下第一攤的業者會協助公車廣告、網站中也會宣傳，過往拿下名攤的店家業績至少成長2到3成，今天也著重拍攝微電影部分，希望多加力道，此外，市場處修繕老舊市場外，也會提供補助讓業者能申請軟硬體改善，增加市場的人流。