北市推海砂屋鑑定補助最高145萬元 5月10日起申請

台北市建管處今天表示，為排除海砂屋可能引發公共安全疑慮，公告高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫，10日起可申請，每案最高補助鑑定費145萬元，統計北市列管海砂屋共308棟。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，已核定公告「臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，10日開始受理申請，只要戶數50%以上，可由管理委員會或管理負責人填具申請文件向台北市都發局提出申請。

提出申請後，建管處表示，後續將由建管處依建物登記謄本面積換算計畫補助金額，再依申請案住戶同意比例計算鑑定補助費，每案最高補助鑑定費上限為新台幣145萬元。

建管處指出，疑似高氯離子混凝土建築物（海砂屋）對日常生活造成不便，更有影響結構安全疑慮，藉由補助鑑定有安全疑慮的海砂屋，讓市民遠離有危險建築物。

另外，北市府持續推動更新重建，海砂屋列管案件同時享有放寬容積30%、減免房屋稅捐及拆除補助費每戶新20萬元等獎勵，確保市民居住安全及促進都市環境永續發展。

建管處表示，北市府今年度啟動海砂屋鑑定補助計畫，盼能紓解市區老屋風險，改善居住環境，呼籲有海砂屋鑑定補助需求的社區，可把握時間進行意願整合後提出申請。

根據建管處統計，截至4月25日止，北市列管海砂屋共308棟、6218戶，包含須拆除重建284棟、5883戶，可補強24棟、335戶。

建管處指出，海砂屋鑑定補助申請文件及計畫皆公告於官方網站，民眾可至官網參考相關法規等資訊，盼透過補助鑑定費加速改善民眾居住環境品質，擺脫安全隱憂。