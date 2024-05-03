淡水民眾殷殷期盼 東來大廈海砂屋歷經6年審議終於公展

淡水捷運站旁的東來大廈因為海砂屋存在風險被拆，經過6年程序後上月底開始公展，預計本月15日實施公聽會，未來將改建地上14層地下5層住商混合大樓，議員陳偉杰指新北市長侯友宜上任後就指示盡快重建維護民眾安全，且經過403地震後，民眾對於建物安全意識提高，認為東來大廈改建可成為危建都更的表率。

東來大廈位於淡水區中正東路北側，鄰近捷運淡水站，基地面積約580餘坪，過往鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建物，居住安全疑慮，2018年申請都更後，2019年12月核定，隨即因建物結構安全持續劣化，2020年2月拆除建物做停車場使用。都更後將興建地上14層、地下5層鋼筋混凝土造的店舖、住宅大樓，未來將規劃近4公尺人行步道空間，改善社區及周邊人行環境。

新北市城鄉局長黃國峰表示，淡水區內有58件都更案，其中5件為防災都更陸續拆除及興建，此案基地周邊100公尺範圍內即核准2案防災都更案，可讓淡水地區內不同基地條件的危險或老舊房屋能接續更新並改善居住環境。

新北市議員陳偉杰表示，近來地震頻傳，民眾對於住宅安全意識提高，加上東來大廈為海砂屋本就存在安全疑慮，此案侯友宜上任後就只是加速改建，歷經6年審議終於進入公展階段，對於都更將起到表率作用，是淡水居民殷殷期盼的事情。