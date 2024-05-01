電梯震壞恐無法補助修繕...議員籲預算追加減應務實 蔣萬安諾加快研議

台北市蔣萬安今天下午赴議會報告113年度總預算第1次追加減預算案，但今年編列二備金和災準金都還有超過一半尚未使用，議員應曉薇更直呼追加減編列應「務實一點」包含很多老舊公寓0403地震後出現災損，電梯修繕卻無法申請補助，呼籲蔣應針對共用電梯修繕給予補助。蔣回應，目前有在研議，會請局處加快腳步。

應曉薇表示，今年共編列7億4000萬二備金，但截至昨天僅動支6000多萬，還剩下6億7972萬，而且現在所有動支沒有一個和0403大地震有關，災害準備金共編列19億1000萬，目前動支5億7000萬，還有超過13億多，她直呼蔣，「你不能慢慢用要趕快用」。

應曉薇舉例，萬華區祥安國宅因地震導致電梯損壞，修一座就要50萬元，但可能無法核銷或提出相關補助申請，因為根據「台北市公寓大厦共用部分維護修繕補助要點」包含公共消防設備、公共通道、溝渠、公共環境清潔等維護，但不包含電梯。

應曉薇說，桃園有相關電梯修繕補助，新北市也針對0403地震災害建築物共用部分修繕補助計畫編列1800萬，就有包含共用電梯，雖然有限制、補助金額也有上限5萬元，「但這會造福多少老舊公寓。」她認為，市府追加減應該務實一點，能夠利用第二預備金或災害準備金，挪為共用電梯補助。

蔣萬安表示，預算上很大部分都是在下半年動支，發生災害時如果能動用災準金，都會即刻支應，針對共用電梯部分，也在研議相關補助，會請局處加快整個簽報程序。