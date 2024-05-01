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社子島開發 徐世榮：應剔除不願區徵者

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

禁建54年的社子島幾乎成為「被遺忘的孤島」，沒有超商、沒有郵局，社子島自救會不反對開發，但「有房無地」的弱勢住民最害怕區段徵收。歷任台北市長都不敢強拆，台北市長蔣萬安也是緩處理，避免造成「大埔事件」翻版。由於正反意見相左，社子島開發案持續卡關。

民眾黨立委黃珊珊前天舉辦說明會，被社子島自救會抗議包圍，民進黨立委王世堅嗆聲抗議者都是「收錢辦事」，現場氣氛火爆。不過，政大地政系兼任教授徐世榮反嗆，「區段徵收是惡法，社子島就是超額徵收」，21世紀怎麼還可以實施19世紀的區段徵收制度，實在是中華民國非常大的恥辱。

徐世榮指出，民進黨在野時也稱區段徵收制度是侵害人民財產權、迫害人民，當時也提案要修正土地徵收條例、廢除區段徵收制度，但民進黨執政後，發現區段徵收可以擺定地方派系、財團建商，結果民進黨就繼續用搶奪弱勢財產的方法。

「目前蔣萬安的態度一直都很不明確。」徐世榮說，他建議蔣市府至少應該要將不同意參加區段徵收的住戶剔除，目前市府提出的剔除範圍，讓住戶不能接受，甚至前市長柯文哲還說要將「社子島輾過去」，真的很不應該。

徐世榮也感嘆說，他擔心社子島變成「大埔案第二」，現在社子島很多長輩，因為社子島開發無家可住，都擔心地走了，有的還因此睡不著、生病，政府壓迫很不應該。

徐世榮也說，政府不應該再有下一個區段徵收，最早是19世紀在歐洲實施的制度，但歐洲國家20世紀也早已廢除，美國各州最高法院也認為嚴重侵害財產權，要求不能夠使用，民進黨政府應該廢除這個惡法。

區段徵收 徐世榮 社子島

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