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台智光若缺席解約會議 北市警局不排除提訴訟

中央社／ 台北29日電

北市政府8日發函台智光，要終止民國106年簽訂警察局專案合約。北市議員許淑華今天指出，若台智光不出席5月解約會議如何處理；市警局長張榮興說，不排除研議直接提訴訟。

北市府與台智光的警用監視器子約爭議，市長蔣萬安日前表示，8日發函終止子約後，台智光有15天可以主張權利與說明，警察、資訊、法務等局處已成立聯合小組處理。

民進黨籍台北市議員許淑華下午在議會警政衛生部門質詢時表示，北市府雖已發文台智光要中止子約，但台智光回文認為並無違法，所以不提爭議處理也不解約，但自己支持市警局處理態度「該解還是要解」。

話鋒一轉，許淑華指出，透過市警局公文卻感覺處理態度不夠積極，內容要求台智光應於5月2日與會，以研商後續硬體設備和資料移轉事項；同時也提到，若台智光不服可提爭議處理，透過民事訴訟、仲裁或調解等3種方式，擇一處理。

許淑華說，由於各局處明年預算即將編列，希望此案能盡快處理，並初詢市警局將以何種價錢編列預算，是選擇廠商所提報的每月新台幣2200元費率或是母約的1761元公版費率，希望不要再讓議會作為遮羞布，有狀況都說是議會審過的預算，認為議會全力支持警方維護治安卻被抹黑，也盼資訊局能再幫忙爭取降低費率。

她提到，若台智光不出席5月2日解約會議，不放棄、也不提供相關硬體設備，市警局是否可直接打官司、進行訴訟。

張榮興答詢表示，以市警局立場來看，不服解約是台智光的片面之詞，但這是符合子約第15條相關事項，所以在4月24日就發公文給台智光，叫他們提相關資料來說明。

他指出，自4月8起終止子約後，市警局就不會支付原本子約費用，僅回到母約支付TGSN的1761元，當然台智光若不服可循上述3種程序處理，同時子約終止後，就可找其他家做接替備援處理。

張榮興說，若台智光不出席5月2日會議，因終止子約後仍有3個月期限，台智光必須善盡其管理人責任，且不排除研議直接提起訴訟；若未來司法調查有涉及違反母約，北市府可直接接收台智光相關設備，屬北市府接管財產，有不同層次處理方式。

同時，明年度預算將先由台北市資訊局審議委員會核定後再行編列，初步認為會是用1761元費率編列預算，且絕對不會用2200元編列。

資訊局也說，若改約後，台智光仍有配合義務，否則相關增加費用和損失都可向其求償，並允諾會持續努力爭取更低費率。

北市 台智光 許淑華

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