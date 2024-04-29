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黑胡椒粉檢出蘇丹色素 新北令上游同批原料下架

中央社／ 新北29日電

新北市優奇公司自主通報黑胡椒粉檢出蘇丹色素，不過檢出值處於臨界值，新北市衛生局送食藥署複驗，並要求上游供貨的高林農貿公司通知下游業者暫停使用有疑慮黑胡椒原料。

蘇丹紅風暴延燒，新北市衛生局4月接獲優奇公司自主通報生產的黑胡椒細粉檢出蘇丹色素3號、4號。經調查，優奇公司於2023年9月向高林農貿股份有限公司購買2批共1000公斤、產地在越南的黑胡椒原料，磨粉製成黑胡椒細粉170公斤及其它產品。

衛生局表示，這170公斤黑胡椒細粉產品流向新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭等10縣市，其中販售給新北市境內4家下游業者共27公斤，2家為食品販賣業、另2家為個人自用，目前已退回成品3公斤，正持續配合回收中。

優奇公司自主通報，衛生局指出，獲報後就已立即主動通知下游業者將相關產品（出貨日期為2023年9月25日至2023年12月29日）自主下架回收。

衛生局表示，4月19日抽驗通報的黑胡椒細粉送驗檢出蘇丹色素，不過因檢驗方法適用性尚有疑慮，且檢出值為臨界值，因此26日將相同檢體送食藥署複驗確認，檢驗結果預計1週出爐。

衛生局說明，此案所使用2批黑胡椒原料都由高林農貿公司進口，高林農貿公司進口共5萬公斤都已賣給23家下游業者，業者雖可提供其他批黑胡椒未檢出蘇丹色素的報告，但為釐清原料合法性，因此抽驗優奇公司這批原料送食藥署檢驗，在檢驗結果尚未出爐前，責令業者通知下游暫停使用有疑慮黑胡椒原料。

衛生局指出，如果經衛生單位查獲食品業者未主動通報並辦理執行相關措施，可依食品安全衛生管理法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局 黑胡椒

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