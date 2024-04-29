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簡舒培曝北士科案簽呈 批柯文哲允爭議招標條件

中央社／ 台北29日電
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照片。記者葉信菉／攝影。
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照片。記者葉信菉／攝影。

北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案爭議不斷，北市議員簡舒培今天公開簽呈，並指出3基地分開招標、T17及T18免投資計劃、權利金底價下修是前台北市長柯文哲拍板決定的。

北投士林科技園區T17、T18地上權標案，國民黨北市議員游淑慧、民進黨北市林延鳳近日各提出多項疑點，包含地上權標租權利金有保底規範，為何柯文哲指示刪除，質疑有賤租疑慮。民進黨北市議員許淑華也質疑，柯文哲疑為特定財團量身打造標案。

民進黨北市議員簡舒培今天在臉書（Facebook）公開北士科案簽呈資料並發文指出，「鐵證如山！蓋章又親筆壓日期，柯文哲還要裝傻硬拗？」，北士科3基地分開招標、T17及T18免投資計劃、權利金底價下修，就是柯文哲拍板決定的。

簡舒培表示，透過民國110年7月12日台北市產業發展局針對北士科3塊基地招標簽呈內容，明確寫著T16基地採3階段開標，由申請人自提產業規劃納入投資計畫書評選，評選合格者以價格決標。

另外，各基地底價分別為T16基地新台幣45億2458萬餘元、T17基地21億9007萬餘元、T18基地14億6627萬餘元，總計為81.8億多元。

簡舒培指出，在北市地價不斷上漲時期，招標底價竟比首次招標的86億元還要少。

她表示，簽呈最後1頁「決行」欄，清清楚楚蓋著「台北市市長 柯文哲」公文章，更親筆押上日期，難道柯文哲要硬拗說沒看過這份文件。

簡舒培指出，為遮掩這些不合常理到根本是大放送的招標條件，柯文哲還以109年11月12日促參委員會會議決議當依據，但根據訪談紀錄，在促參會議開會前，柯前市府僅訪談過4家潛在投資人，其中只有會前1天訪談的新光人壽同時要求3塊基地分開招標及調整招商差異。

她說，巧合的是，柯前市府訪談完新光人壽後，隔天促參委員會開會就決定把3塊基地分開招標以及T17、T18直接採價格決標，剛好都是新光人壽所建議。

簡舒培指出，柯前市府在110年2月17日再訪新光人壽時，對方還更進一步建議權利金底價調整下修，110年5月17日召開區段徵收及市地重劃委員會進行審議，同年5月28日柯文哲簽奉核准權利金底價為81.8億多元，較首次公告底價少了5億多元，士北科的土地不漲反降，難道柯文哲都沒發現怪怪的。

她表示，柯文哲以這份量身打造的會議決議作為最終拍板定案依據，根本是把那些認真準備資料、抽空到北市府訪談的其他潛在投資人「莊孝維」（台語，把人當瘋子一樣耍弄）。

簡舒培指出，柯前市府洋洋灑灑列了10幾家潛在投資人，實際上只想聽特定企業的意見，其他企業根本就是來陪榜的。

柯文哲 簡舒培

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