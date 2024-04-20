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北市科技執法申訴 議員曝數字：去年申訴成功撤銷10%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市路口科技執法。圖／北市交通警察大隊提供
台北市路口科技執法。圖／北市交通警察大隊提供

北市108年啟用科技執法至今，從2個路段增設到34個，議員汪志冰指出，科技執法舉發發件數增加5倍，其實未收嚇阻效果，且執法後申訴案件也從25件暴增2048件，高達81倍，其中112年申訴2048件、成功撤銷222件，撤銷率約10%，甚至有14件申訴成功是因員警認證錯誤造成。北市交大大隊長陳永華說，員警認證的疏失，會加強教育。

科技執法講求辨識精準度，A1截取整段違規過程後，經過員警確認違規舉發。汪志冰認為，科技執法有效率，民眾不違規就不會被舉發，若過程嚴謹，申訴成功機率應該要降低，但108年執法後申訴案件，從25件逐步增加到2048件達81倍，當然一開始路口少，增設後案件數會隨之增加，但112年申訴案件來看，平均每個路段計有60件申訴案，比例不低。

汪志冰說，申訴曠日廢時，還未必能撤銷成功，甚至恐有黑數，民眾懶得申訴。以112年申訴2048件來看，成功撤銷為222件，撤銷率約10%，比例相當高。撤銷原因中，以違規屬實但舉發具有爭議占89件最多，其次為執行公務48件，員警認證錯誤14件。

她認為，員警認證錯誤這14件，顯有執法不當，且有人為因素，相對就形同擾民，應該要找有經驗的員警，避免誤判開錯單。另外科技執法後，台北市交通員警卻從582人增至613人，實際並未減少警力。其中處理科技執法舉發過程的審核員警，計有37名，112年最多。

北市交大大隊長陳永華表示，14件是認證疏失，會加強教育員警，若電腦截取影片無確認違法，就會從寬認定不予舉發。另，37名的審核員警，自身還要兼其他勤務。

至於申訴成功率，交大指出，從108年至112年間科技執法取締39萬5751件，民眾申訴3321件，申訴成立罰單撤銷406件，申訴成功率為0.1%。

北市 汪志冰 科技執法

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