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寶高2期開發 私有地主意見分歧

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市府在新店「寶高智慧產業園區」，引導高階醫材產業進駐，打造智慧醫療產業聚落。圖／新北經發局提供
新北市府在新店「寶高智慧產業園區」，引導高階醫材產業進駐，打造智慧醫療產業聚落。圖／新北經發局提供

台商回流、企業擴廠需求增加，2021年完成的新店寶高智慧產業園區一期，去年底已全數租罄。經發局規畫二期委由麗寶集團開發，去年都委會審議通過。不過今年兩次公聽會中，部分私有地主分兩派，一部分想加入，另一派興趣缺缺。經發局說，尊重私有地主，計畫範圍僅會納入同意地主持分。

寶高園區原為新店區第一公墓，1976年新店都市計畫畫定乙種工業區，第一期園區2021年中完工，規畫有廠房、廠辦與研發設計中心，採只租不售，吸引鴻海精密、台灣國際航電Garmin等大廠，去年底便全數租罄，經發局將一期周邊公有乙種工業區、風景區，開發成園區第二期。

經發局指出，寶高園區二期是首例經產業創新條例申請設置的產業園區，5.251公頃產專區將作為生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用，委由麗寶集團開發，目標是2026年完工、對外銷售，麗寶至少投資270.47億，規畫開發6棟不同樓高的建物，可望創造9200個就業機會、183億元年產值。

今年初兩次公聽會中，部分私有地主主張市府應自行開發園區，避免有圖利之虞，也質疑興辦二期的必要性，認為現況已是乙種工業區，地主可自建廠房；其中納入整開範圍的寶橋段669地號，因土地共有關係複雜，地主向法院訴訟分割，法院已判決變價分割，但私地主分為兩派，意願分歧。

經發局回應，尊重地主意願，僅將同意的地主持分納入計畫範圍，一切公開流程委託麗寶集團開發，業者收取10%委託代辦費，並未圖利。新北城鄉局說，該案2月底已報內政部，預計5月開專案小組審查。

議員陳儀君說，私地主可自由選擇是否參與整開，她支持市府作法。不過二期範圍確實較畸零、破碎，建議市府可以和地主談換地，讓街廓更漂亮方正，有利於雙方開發。

公墓 都市計畫

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