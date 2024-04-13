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環狀線接駁車路線 改板橋至中和

聯合報／ 記者張曼蘋邱書昱／連線報導

捷運環狀線因花蓮強震，導致板新站至中原站間鋼箱梁錯位，搭配免費接駁車疏運。新北交通局表示，由於二階段恢復通車趨漸穩定，今起接駁車路線調整為「捷運板橋站-中和站」，並從33輛車減少為22輛車，尖峰時段班距5分鐘，預估平日一天可接駁6600人、假日3千多人。

交通局表示，因應「新北產業園區站─板橋站」、「中和─大坪林站」恢復通車趨漸穩定，今起將調整路線為「捷運板橋站-中和站」，營運時間自清晨6點至晚間0點，除尖峰時段班距5分鐘，平日離峰及例假日班距20分鐘，停靠環狀線板橋站、板新站、中原站、橋和站、中和站等臨時停靠區。

交通局表示，另針對捷運橋和站、中原站、中和站尖峰時間偶有候車人潮聚集，已請客運業者機動調派空車載運及加密服務；至於與環狀線平行的982公車，已加班至平日尖峰班距8至10分、離峰及例假日班距20分。

新北捷運局表示，第三階段修復部分，現場損害已初步盤點完成，鋼箱梁位移已完成緊急加固，同時緊急加固處增設監測點，此外將由第三方監測單位檢測結構、位移等情形，以確認復原工項並復原工程設計，也正邀第三方專家學者，勘查與設計審查，再據以施作。

至於捷運環狀線抗6級震的設計卻頂不住5級震，台北市長蔣萬安日前表示，錯位原因會請第三方公正單位鑑定，而施工過程是否有人謀不贓狀況，會全面清查。

捷運環狀線 新北

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