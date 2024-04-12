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溪山里水中測得大腸桿菌 陳彥元研判：山泉水可能性高

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市衛生局長陳彥元（右）上廣播節目受訪。圖／擷取自網路
台北市衛生局長陳彥元（右）上廣播節目受訪。圖／擷取自網路

北市士林區溪山里傳出疑似水源問題，造成上百人上吐下瀉。台北市衛生局長陳彥元今天接受廣播專訪表示，目前約有11名民眾尋求醫療協助，跨局處之外也和中央溝通，由於水中測出大腸桿菌，研判山泉水問題可能性高，但仍要等疫調結果出爐後回報。

陳彥元說，溪山里有部分居民是飲用山泉水、一部分飲用自來水，在台北市算是較為特殊，衛生局接獲通知後就派疫調人員前往，相關醫療團隊也有進駐，市立醫院也有開設特別門診，目前約11名民眾尋求醫療協助，症狀為上吐下瀉。

他說，北水處出動監測水質狀況，教育局也到場了解國小師生狀況，消防局也允諾提供救護車等相關設備，跨局處的反應都很快。同時，也有和疾管署監測討論，中央地方互相溝通。

另外，關於自來水處水質檢測的採樣結果，水中大腸桿菌群偏高。陳彥元表示，還要等疫調結果出爐回報，自來水絕對不會有大腸桿菌，但是山泉水有可能，「也許地震震壞什麼，汙染到水源，可能性還要再判斷。」

北市 大腸桿菌 水質 衛生局

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