地震後諮詢電話暴增2至3倍 新北都更處揭建物補強解方

0403花蓮地震各地有感，新北市不少住戶發現家裡牆面出現裂縫、外牆磁磚剝落，新北都更處長林炳勳說，近期詢問人數比地震前暴增2至3倍，不過民眾多詢問建物結構能否補強，屋齡15年以上建物可申請整建維護方案，每案可補助上限1200萬至1500萬。

林炳勳指出，新北有5個社區被貼紅單，代表建築物主要結構如梁、柱、板、牆已損害有安全顧慮或基礎已不穩固，另有9個社區非主要結構有掉落傾倒疑慮貼黃單，日前地震後紅黃單社區的住戶曾打來詢問能否補強，且整體詢問人數比地震前暴增2至3倍。

林說，在補強部分，民眾可透過整建維護方案，建物位於新北都市計畫區域內，屋齡達15年以上的合法住宅用建物，申請立面修繕，可每案總工程經費50%、上限1200萬；若位於示範區住宅，申請耐震補強，補助每案總工程經費75%、上限1500萬。

此外，工務局也啟動6大專業公會災後建築物緊急評估，只要建築物發現任何結構上安全疑慮，皆可洽詢。

至於危險建築物重建，都更處指出，市府全額補助海砂屋鑑定，並降低同意比率門檻，讓住戶順利跨出都更第一步。比如新莊中港路中美公寓，2幢建物共計55戶深受海砂屋困擾，建物裂縫漏水、鋼筋外露，但因都更條件談不攏，重建停擺多年。