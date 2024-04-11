地震後諮詢電話暴增2至3倍 新北都更處揭建物補強解方

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聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新莊中港路中美公寓現況。圖／新北城鄉局提供
新莊中港路中美公寓現況。圖／新北城鄉局提供

0403花蓮地震各地有感，新北市不少住戶發現家裡牆面出現裂縫、外牆磁磚剝落，新北都更處長林炳勳說，近期詢問人數比地震前暴增2至3倍，不過民眾多詢問建物結構能否補強，屋齡15年以上建物可申請整建維護方案，每案可補助上限1200萬至1500萬。

林炳勳指出，新北有5個社區被貼紅單，代表建築物主要結構如梁、柱、板、牆已損害有安全顧慮或基礎已不穩固，另有9個社區非主要結構有掉落傾倒疑慮貼黃單，日前地震後紅黃單社區的住戶曾打來詢問能否補強，且整體詢問人數比地震前暴增2至3倍。

林說，在補強部分，民眾可透過整建維護方案，建物位於新北都市計畫區域內，屋齡達15年以上的合法住宅用建物，申請立面修繕，可每案總工程經費50%、上限1200萬；若位於示範區住宅，申請耐震補強，補助每案總工程經費75%、上限1500萬。

此外，工務局也啟動6大專業公會災後建築物緊急評估，只要建築物發現任何結構上安全疑慮，皆可洽詢。

至於危險建築物重建，都更處指出，市府全額補助海砂屋鑑定，並降低同意比率門檻，讓住戶順利跨出都更第一步。比如新莊中港路中美公寓，2幢建物共計55戶深受海砂屋困擾，建物裂縫漏水、鋼筋外露，但因都更條件談不攏，重建停擺多年。

都更處說，市府全額補助鑑定費用下，去年3月定為海砂屋並於8月劃定為更新地區，新北住都中心協助社區組成管委會完成鑑定、自行招商後，案件終於在去年12月底完成事業與權利變換計畫報核，4月3日起開始公開展覽程序，待一個月公展進入審議階段。

土城延吉街民宅因地震受損狀況。圖／新北市工務局提供
土城延吉街民宅因地震受損狀況。圖／新北市工務局提供
土城區明德路建物支撐柱因地震受損。圖／新北市工務局提供
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