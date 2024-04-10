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板橋浮洲都市計畫有進度！ 新北曝動工、拆遷期程

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
昨晚市議員黃淑君邀集民眾及城鄉局、經發局等局處開說明會討論板橋浮洲都市計畫區個案變更案。記者張曼蘋／攝影
昨晚市議員黃淑君邀集民眾及城鄉局、經發局等局處開說明會討論板橋浮洲都市計畫區個案變更案。記者張曼蘋／攝影

新北板橋浮洲都市計畫區個案變更案，去年10月報內政部審議，不過地方有196家工廠等待安置等計畫，昨晚民代邀集民眾及城鄉局、經發局等局處開說明會討論。目前最新進度為5月7日將排定中央審議，城鄉局表示，預估明年下半年完成內政部審議，待計畫通過後，再加上區段徵收等程序，約6年會開始動工。

該都市計畫2022年11月辦理再公展後，審議陳情案、配合現況發展提出變更案，去年7月21日新北市都委會大會通過，同年10月3日報內政部審議，目前在內政部小組審議中。城鄉局表示，同年12月21日細部計畫第一階段發布實施，僅針對土地使用管制、策略性更新地區等內容發布，區段徵收部分需待主要計畫於內政部審議通過，才併同發布實施。

城鄉局審議科長許仁成表示，浮洲都市計畫規畫約5公頃產業專用區，計畫區北側設置2.75公頃之第一種產業專用區，供安置現有廠商為主，另配合新北產業發展策略，計畫區東南側（臨遠東通訊園區）設置2.26公頃之第二種產業專用區，以發展高端服務產業及商辦使用為主。

市議員黃淑君表示，目前最新已知5月7日區段徵收案已排定中央審議，希望透過這次說明會將民眾擔憂、遺漏的盡快補充。

許仁成表示，預估明年下半年完成內政部審議，後續還要定案、再辦公展，等待都市計畫通過後，再加上區段徵收等程序後，約6年就會開始進入工程，加上拆遷期約4年，預估整個浮洲都市計畫拆遷完畢要10年。

昨晚市議員黃淑君邀集民眾及城鄉局、經發局等局處開說明會討論，現場約有4、50名民眾參與。記者張曼蘋／攝影
昨晚市議員黃淑君邀集民眾及城鄉局、經發局等局處開說明會討論，現場約有4、50名民眾參與。記者張曼蘋／攝影
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲都市計畫區個案變更案，將在2處基地興建2055戶與301戶社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

內政部 都市計畫

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