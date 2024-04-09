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環狀線免費接駁昨擠爆板橋轉運站 今僅零星排隊原因曝

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋轉運站稍早尖峰時段的排隊人潮迅速就疏運完。記者張曼蘋／攝影
板橋轉運站稍早尖峰時段的排隊人潮迅速就疏運完。記者張曼蘋／攝影

北捷運環狀線區間恢復通車，昨連假後上班上課尖峰時段，板橋轉運站大排長龍搭免費接駁車，為避免塞爆情況再現。新北交通局表示，除了調整班次，將區間車調成為18輛，班距縮短為5分鐘一班，且現場人員拉紅龍規畫動線，順利疏運。

板橋轉運站現場今一早就有紅龍安排動線，上班上課人潮並未有塞住的情況。交通局運輸管理科長林詩欽表示，除了全程車17輛外，再加上「板橋-捷運中和站」區間接駁車18輛，不僅車程變短，運轉速度加快，一輛公車可以載40至60人，幾乎一次就可載完現場排隊人流。

林詩欽坦言，昨天主要是因為動線沒有規畫出來，僅是「一直線」排隊，才會導致排到三樓，最後花3到4輛車疏運完，今天為避免狀況再現，就用紅龍以Z字型排法，順利疏運。

板橋轉運站昨大排長龍，今早7、8點僅有零星人潮。記者張曼蘋／攝影
板橋轉運站昨大排長龍，今早7、8點僅有零星人潮。記者張曼蘋／攝影
為避免板橋轉運站再塞爆，交通局派員在現場拉紅龍、車次加密。記者張曼蘋／攝影
為避免板橋轉運站再塞爆，交通局派員在現場拉紅龍、車次加密。記者張曼蘋／攝影
板橋轉運站昨大排長龍，今早僅有零星人潮。記者張曼蘋／攝影
板橋轉運站昨大排長龍，今早僅有零星人潮。記者張曼蘋／攝影

北捷 捷運環狀線 新北

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