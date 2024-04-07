智慧車格比率低審計處提改善 新北指必要路段皆已設置

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新北市為發展智慧城市，目前積極推動智慧化停車格取代人力開單，提高停車格周轉率，但審計處3年前發現新北市在時段性禁止停車格設置424個智慧路側設施，僅占總數量1740格的24.37％，向市府提出改善後則提升至今年42.54％，交通局表示政府要求設置區域如校園周邊已達百分百，其餘未設置為廠商自提路段。議員則要求交通局檢討系統成熟度，避免徒增人力成本及民眾困擾。

新北市近來積極推動智慧畫停車格，希望藉此減少人力成本、增加停車格周轉率並偵測取締違規車輛，選擇在托老、托幼機構，學校及裝卸貨專用車格裝設智慧路側設施， 希望以提升周邊停車格周轉率，避免長期遭固定車輛占用，也可利用科技設備取代人工開單，降低人力成本。

不過新北市審計處發現，2021年9月底新北市在時段性禁止停車格設置424個智慧路側設施，僅占總數量1740格的24.37％，認為設置比率仍低，對於推動智慧化停車管理措施仍有精進空間，審計處因此函請交通局研謀改善，新北市交通局今則於年2月2311格完成983個提升至42.54％。

新北市議員黃淑君表示，智慧停車目前並未全部智慧化，導致部分民眾未綁定扣款方式需人工開單，或是地磁感應錯誤車子停在現場卻未計費，也曾發生智慧停車計費又遭人工開單計費雙重收費，因此申訴浪費行政資源。認為交通局推動智慧停車系統建置更需精進，否則降低人力成本的用意卻徒增更多困擾。