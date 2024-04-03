淡江大橋5路網配套 陳揆允督促推動

淡江大橋新建工程正如火如荼進行，預計2025年完工。行政院長陳建仁昨天視察，立委洪孟楷、林淑芬分別向陳建仁提及拓寬105市道、打通沙崙路二段、藍海二期及八里輕軌核定，以及主張關渡新橋應打通觀音山隧道等5項路網、配套。陳建仁說，會督促內政部、交通部積極推動。

耗資230億的淡江大橋工程，主橋塔已見雛形。公路局長陳文瑞說，淡江大橋分3標案，第一、二標是淡水八里兩端的聯絡道，2021年已通車，目前施作是主橋段的第三標，進度微幅超前。

陳說，淡江大橋規畫銜接台61線往林口、桃園機場方向，也能接台64線往新莊、板橋，甚至往中和新店接國一、國三都會非常順暢，同時公路局已完成台61接台64線3處匝道，最後一處匝道年底會完工；淡江大橋完工後將減少台2線竹圍段17%、關渡大橋30%交通量，服務水準提至C級。

副秘書長張其強表示，淡江大橋不僅有助北台灣產業聚落連結，更有觀光可看性，盼行政院支持拓寬105市道第二期、第三期規畫，讓台北港貨櫃車進出更加順暢，也能容納更多遊覽車。

洪孟楷指出，淡水八里還有4項建設須加緊腳步，包括拓寬105市道二期、三期計畫、打通沙崙路二段、藍海線第二期及八里輕軌規畫等；林淑芬表示，蘆洲、五股長期飽受塞車之苦，期待淡江大橋完工改善103市道服務水準，關渡新橋應打通觀音山隧道作為淡北道路配套，分散北市大度路車潮。