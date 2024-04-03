聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡江大橋5路網配套 陳揆允督促推動

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
「淡江大橋」主橋將建築藝術和工程技術融為一體，橋塔以雙手合十的意涵。 記者蘇健忠／攝影
「淡江大橋」主橋將建築藝術和工程技術融為一體，橋塔以雙手合十的意涵。 記者蘇健忠／攝影

淡江大橋新建工程正如火如荼進行，預計2025年完工。行政院長陳建仁昨天視察，立委洪孟楷、林淑芬分別向陳建仁提及拓寬105市道、打通沙崙路二段、藍海二期及八里輕軌核定，以及主張關渡新橋應打通觀音山隧道等5項路網、配套。陳建仁說，會督促內政部、交通部積極推動。

耗資230億的淡江大橋工程，主橋塔已見雛形。公路局長陳文瑞說，淡江大橋分3標案，第一、二標是淡水八里兩端的聯絡道，2021年已通車，目前施作是主橋段的第三標，進度微幅超前。

陳說，淡江大橋規畫銜接台61線往林口、桃園機場方向，也能接台64線往新莊、板橋，甚至往中和新店接國一、國三都會非常順暢，同時公路局已完成台61接台64線3處匝道，最後一處匝道年底會完工；淡江大橋完工後將減少台2線竹圍段17%、關渡大橋30%交通量，服務水準提至C級。

副秘書長張其強表示，淡江大橋不僅有助北台灣產業聚落連結，更有觀光可看性，盼行政院支持拓寬105市道第二期、第三期規畫，讓台北港貨櫃車進出更加順暢，也能容納更多遊覽車。

洪孟楷指出，淡水八里還有4項建設須加緊腳步，包括拓寬105市道二期、三期計畫、打通沙崙路二段、藍海線第二期及八里輕軌規畫等；林淑芬表示，蘆洲、五股長期飽受塞車之苦，期待淡江大橋完工改善103市道服務水準，關渡新橋應打通觀音山隧道作為淡北道路配套，分散北市大度路車潮。

八里 淡江大橋 陳建仁

延伸閱讀

主橋塔已見雛形！陳建仁視察淡江大橋 藍綠委盼加快5項淡水路網

影／淡江大橋拚2025年底通車 陳建仁視察感謝團隊努力

陳建仁明視察中和交流道改善工程 張智倫喊話縮短時程

聯合報黑白集／陳建仁的風涼話

相關新聞

淡江大橋5路網配套 陳揆允督促推動

淡江大橋新建工程正如火如荼進行，預計2025年完工。行政院長陳建仁昨天視察，立委洪孟楷、林淑芬分別向陳建仁提及拓寬105...

三峽長福橋拆建 噪音、逆駛惹民怨

新北市三峽區長福橋有30多年歷史，由於梁底高程僅37.09公尺曾出現溢堤淹水，水利局決定拆除後改建新橋，近日開拆後引發噪...

中央天井式建物告別抽水肥 住戶埋汙水管可獲24萬補償

台北市為推動公共汙水下水道接管，針對中央天井式建築物，衛生下水道工程處從2022年提高補償金至24萬元，只要社區協調其中...

大巨蛋漏水列考評 最嚴重可解約

台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，兩場比賽各吸引超過2萬人，賽後卻有網友點出硬體設施有問題，包含漏水、看台搖晃等，北市...

違勞基法 北市去年罰1114家次

北宜花去年違反勞基法的事業單位，台北市累計1114家次，罰款總金額達7545萬元，其中以南山人壽保險公司遭罰3次、裁罰總...

科技執法奏功 新北年底前增60處

新北市目前有16處科技執法，2022年事故與去年相比，月均數下降59.7件，預計年底會再增加60處科技執法，昨天新北道安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。