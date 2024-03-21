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挺社宅依身分收租？ 3都反駁

聯合報／ 記者朱冠諭陳俊智劉柏均／連線報導

內政部擬定「社會住宅租金分級收費原則」草案，以「身分別」為租金收費標準，還稱台北、桃園與台中市都不反對，三市先後反駁。對於內政部指桃市依「收入」訂定分級有「錯置補貼」問題，桃園市長張善政昨直言，「收入低的，租金收得比較低，補貼比較多」這是合理做法，什麼是錯置補貼，他不了解。行政院副院長鄭文燦說，最重要的是要降低租戶負擔，「整合出一個共同的方案，再往前走」。

鄭文燦昨到桃園視察中路交流道預定地，針對草案爭議，鄭說擔任桃園市長時，社宅第一階段也是用「身分別」，弱勢的社福戶可打6折，一般住戶大概是8折，實施一段時間後，發現可以更精緻一點，所以改採5個級距的「收入別」。他說，「我想中央跟地方密切討論，這個不需要吵架，因為這兩種方式我都採用過」。

鄭文燦表示，社宅政策調整最重要的是降低租戶負擔，希望能落實分級的收費精神。他說，內政部發現收入認定用報稅資料不一定精準，這也是事實，的確有很多收入的判定，沒辦法用報稅完全反映，如何設計更完善的制度，需要內政部整合各方意見，「整合出一個共同的方案，再往前走」。

張善政昨說，雙北和桃園的社宅租金，基本上都以住戶的收入分級，收入比較低的給比較多的優惠，這是鄭文燦擔任桃園市長任內就提出的做法，他接任後覺得這做法合理，沒有因政黨不同有所改變。現在內政部希望用別的作法，市府會持續溝通，畢竟桃園有多年的實務經驗，也盡量調整、做到更精緻化。

針對內政部新聞稿表示，所擬草案多次與地方政府會商修正，中市府支持採身分別收費，台中市府昨反駁表示，中央畫分13種身分別提供租金折扣，中市府僅支持低收、中低收，其餘12種應有更完善的評估機制。

內政部 鄭文燦

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